TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergiyi açtı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugüne kadar yaşadığımız türden bir anlayışla millet iradesine doğrudan kasteden bir hamle yapma imkanı Türkiye'de kalmamıştır. Buna millet müsaade etmez ve millet bu işin esas sahibi olduğunu artık göstermiştir." dedi.

Şentop, Galata Köprüsü'nde Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışını yaptı.

Serginin ve buna benzer başka 15 Temmuz'u hatırlama ve hatırlatma faaliyetlerinin çok önemli ve kıymetli olduğunu ifade eden Şentop, 15 Temmuz'un Türkiye'ye yönelik bir işgal teşebbüsü olduğunu söyledi. Şentop, "Bir saldırıydı. Ben bütün askeri darbe ve müdahalelerin sadece Türkiye'de değil bütün dünyada, bir uluslararası saldırı olduğu kanaatindeyim." dedi.

Türkiye'nin çok zorluklar yaşadığını, çok acılar gördüğünü kaydeden Şentop, şöyle konuştu:

"Ama bu müdahalelerin hepsinin, Türkiye'de millet ve devlet bütünleşmesini sağlayan unsurları, bağları ortadan kaldırmak, kopartmak ve Türkiye'yi uzaktan kumandayla yönetilebilir bir halde tutmak amacıyla yapıldığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Daha önceki müdahalelere karşı milletimizin kendi içinde büyük bir reaksiyon duyduğunu, kalben buğz ettiğini görüyoruz. Yavaş yavaş zamanla 28 Şubat müdahalesinde olduğu gibi kalben buğzun yanında sesini de çıkartmaya, sözüyle de buna karşı çıkmaya çalıştığını görüyoruz. 27 Nisan'daki farklı bir şeydi ama buna karşı gür bir sesle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o zaman bir cevap verildi bu müdahaleye. Buradaki maksat nedir? Maksat halkın iradesiyle, milletin iradesiyle yönetimler belirlenir Türkiye'de, iktidarlar belirlenir. Halkın iradesi dışında, gücünü halktan almayan, milletten almayan bir şekilde Türkiye'yi yönetebilmek, iktidar olabilmek mümkün değildir. Bu anlayış, bizim vesayet anlayışı dediğimiz, bu anlayış zaman içerisinde Türkiye'de değişti. Fakat daha önemli husus milletimizin bilinçlenmesi, milletimizin devletine sahip çıkması..."

Türkiye'de devletin milleti anlayışından, milletin devleti anlayışına geçtiklerini anlatan Şentop, bu sebeple 15 Temmuz'da bir müdahale teşebbüsü ortaya çıkınca Cumhurbaşkanının liderliğinde insanların sokaklara, meydanlara çıktığını söyledi.

Çağrı olmadan da insanların sokaklara çıktığını ve sokaklara çıkanların hepsinin aynı görüşte olmadığını kaydeden Şentop, "Mesele şuydu, bu ülkede yönetim değişecekse bunu vatandaş, millet değiştirir, istediğini getirir, istediğini götürür ama buna kararı verecek olan millettir. Başkaları kalkıp da bu kararı vermeye teşebbüs ediyorsa, millet onların karşısında sıra dağlar gibi durdu, canı pahasına sokaklara, meydanlara indi ve bu işgal teşebbüsüne, hain teşebbüse geçit vermedi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin devlet-millet bütünleşmesini gerçekleştirdiğini ve devleti, milletin devleti haline getirdiğine dikkat çeken Şentop, şunları kaydetti:

"Bundan sonra bu anlamda bir korkumuz, endişemiz olamaz. Şüphesiz zaman zaman birtakım eşkıyalık, tırnak içerisinde söylüyorum. İsterse kamu görevlisi olsun... Bazı eşkıyalık faaliyetleri, teşebbüsleri olabilir, bunlar halledilir, bastırılır ama bugüne kadar yaşadığımız türden bir anlayışla millet iradesine doğrudan kasteden bir hamle yapma imkanı Türkiye'de kalmamıştır. Buna millet müsaade etmez ve millet bu işin esas sahibi olduğunu artık göstermiştir."

Bu bakımdan 15 Temmuz'un önemli olduğunu vurgulayan Şentop, o gece Türkiye'ye yönelik saldırının ne kadar hain bir saldırı olduğunu şu anda detayları ortaya çıktıkça daha net gördüklerini ifade etti.

Darbe girişimi sırasında oğlunun 9 yaşında olduğunu ve o geceye dair hafızasında çok fazla şeyin olmadığını anlatan Şentop, bu kuşağa yaşananları, ihaneti ve milletin bu ihanet karşısında verdiği cevabı da unutturmamak gerektiğini söyledi.

Fotoğraf sergisinin, o gece yaşananları zihinlerde canlandırdığını kaydeden Şentop, genç kuşaklara bunların hatırlatılması gerektiğini ve milli şuurun ancak bu şekilde oluşturulabileceğini belirtti.