06 Eylül 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.475 0.41 EURO 9,8350 -0.60
USD 8,2810 -0.29 ALTIN 485,210 -0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Viyana'da

DHA |  06 Eylül 2021 Pazartesi - 22:44 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 22:44

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Viyana'ya gitti.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki Parlamento heyeti ile birlikte PAB 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti. Şentop'u Viyana Uluslararası Havalimanı'nda Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun karşıladı.
 
bb29423f6966638a9d3ce4f9a86891f2.jpg (600×400)
 
8335d41f09c5378e62cabdd536a5895b.jpg (600×434)

ETİKETLER

TBMM Viyana Mustafa Şentop
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.