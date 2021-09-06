TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki Parlamento heyeti ile birlikte PAB 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti. Şentop'u Viyana Uluslararası Havalimanı'nda Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun karşıladı.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Viyana'da
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Viyana'da
DHA | 06 Eylül 2021 Pazartesi - 22:44 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 22:44
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Viyana'ya gitti.
- İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
- Pınar Gültekin cinayetine ilişkin flaş gelişme!
- 6 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!
- 6 Eylül On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!
- Her şey 5 dakika içinde oldu! Korku dolu anlar, mahalleli...
- Eşinin ve babasının ilişkisini öğrenmişti! Çocukların DNA sonuçları çıktı