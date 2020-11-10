10 Kasım 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.232 0.00 EURO 9,8590 3.61
USD 8,3370 3.53 ALTIN 506,010 4.76
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 10 Kasım mesajı

AA |  10 Kasım 2020 Salı - 8:42 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 8:42

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


TBMM Başkanı Şentop mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı istiklal,  hürriyet meşalesiyle, önce 20 Nisan 1920'de TBMM'yi açarak, işgal ve istilaya  karşı umudun, geleceğin karargahını oluşturan Gazi Mustafa Kemal'in, ilk Meclis  Başkanı, peşi sıra gelen, her biri tarihe altın harflerle yazılan zaferlerin ve  İstiklal Mücadelesi'nin büyük komutanı, 97. yılı idrak edilen Cumhuriyet'in ilk  Cumhurbaşkanı olarak, milletin hafızasında ve gönlünde eşsiz bir yere sahip  olduğunu vurguladı.
 
TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:
 
"20. yüzyılın başından itibaren, neredeyse çeyrek asır boyunca ağır  savaşlar ve çetin şartlar altında yaşayan aziz vatanımızın, yokluk ve yedi  düvelin kuşatması altında, çaresiz ve umutsuz haline; milletimizin azim ve  kararlılığı, istiklal ve bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan eşsiz karakteri,  fedakarlığı, cesareti ve şehadeti canından aziz bilen imanıyla dur diyen iradenin  adı ve timsali Gazi Mustafa Kemal olmuştur.
 
O'nun bizlere emaneti olan Cumhuriyet'in ve ortaya koyduğu büyük  hedeflerin, her an ve aynı kararlılıkla devam ettirilmesi; ülkemizin müreffeh ve  huzur içinde olması kadar, dünyada ve bölgemizde seçkin bir yere sahip ve kendi  gündemini tayin etme kudretini haiz Türkiye olmasıyla mümkündür. Türkiye, bir  asra yaklaşan Cumhuriyet tecrübesi ve her türlü baskıya, darbeye ve hamleye  rağmen ayakta tuttuğu demokrasisiyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam  etmektedir. Aziz milletimiz ve onun iradesinin eşsiz bir tezahürü olan  devletimiz, dünyayı kasıp kavuran salgın sürecinde insani değerleri, özellikle  paylaşım ruhunu ve dünyanın neresinde olursa olsun acılara ortak olabilmeyi  herkese bir kez daha hatırlatan bir duruş sergilemiştir."
 
Cumhuriyet'in banisi, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü,  ebedi aleme irtihalinin 82'nci yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve şükranla  andığını belirten Şentop, "Ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 10 Kasım
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.