TBMM açılış tarihi! Meclis ne zaman açılıyor, ekimde mi?

Meclis ne zaman açılacak? 17 Temmuz’da Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından kapanan Meclis’in ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşte TBMM açılış tarihi…

Meclis'in açılış tarihi merak ediliyor. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından Meclis kapanmıştı. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TMBMM açılış tarihi…

MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.

Böylelikle TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.