TBMM 1 aylık aranın ardından mesaiye başlıyor

TBMM Genel Kurulu, 2021'in ilk toplantısını 26 Ocak Salı günü gerçekleştirecek. Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklifle, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesinin artırılması, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkması, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Meclis'te, bu hafta birçok uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi ile 2019 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu'nu da ele alınacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin, bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Bu arada Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanacak hukuk ve ekonomi reformu üzerindeki çalışmaların tamamlanarak, düzenlemenin yakın zamanda Meclis'e sevk edilmesi öngörülüyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği düzenleme konusunda özellikle Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili milletvekillerinin yoğun çalışma yürüttüğü biliniyor.

Meclis'in, yeni yılda önemli sosyal yaraya da çözüm üretmesi bekleniyor. Bu kapsamda hayvan haklarının korunmasını içeren kanun teklifinin, Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.