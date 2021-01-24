24 Ocak 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 -0.59 EURO 9,0430 0.75
USD 7,4120 0.60 ALTIN 442,130 -0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM 1 aylık aranın ardından mesaiye başlıyor

AA |  24 Ocak 2021 Pazar - 15:55 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 15:55

TBMM, 1 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle yeniden başlayacak.


TBMM Genel Kurulu, 2021'in ilk toplantısını 26 Ocak Salı günü  gerçekleştirecek. Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine  başlanacak. Teklifle, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesinin artırılması, teknoloji ve  yenilikçi şirketlerin ortaya çıkması, üniversite ve sanayi iş birliğinin  geliştirilmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor.
 
Meclis'te, bu hafta birçok uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına  ilişkin kanun teklifi ile 2019 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu'nu da ele  alınacak.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali  karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin  uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin, bu hafta Meclis Başkanlığına  sunulması bekleniyor.
 
Bu arada Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanacak hukuk  ve ekonomi reformu üzerindeki çalışmaların tamamlanarak, düzenlemenin yakın  zamanda Meclis'e sevk edilmesi öngörülüyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği  düzenleme konusunda özellikle Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile  ilgili milletvekillerinin yoğun çalışma yürüttüğü biliniyor.
 
Meclis'in, yeni yılda önemli sosyal yaraya da çözüm üretmesi  bekleniyor. Bu kapsamda hayvan haklarının korunmasını içeren kanun teklifinin,  Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.
 

ETİKETLER

Meclis TBMM Meclis gündem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.