26 Mart 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.387 -0.53 EURO 9,4780 1.31
USD 8,0180 0.99 ALTIN 446,430 1.35
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBB: Hüseyin Aydın yönetim kurulu başkanlığı görevini tamamlamıştır

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 11:52 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 11:52

Türkiye Bankalar Birliği, Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devretmesi dolayısıyla, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığını bildirdi.


Birlikten yapılan açıklamada, Hüseyin Aydın'ın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart'ta devrettiği, bu kapsamda TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığı aktarıldı.
 
TBB Statüsü'ne göre yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçildiği vurgulanan açıklamada, "Birlik Başkanlığını 20 Nisan 2011'den itibaren sürdüren Hüseyin Aydın'a Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne ve Birlik çalışmalarına sağladığı değerli katkılar; zor dönemlerde Birliği temsil ederken gösterdiği kapsayıcı, yapıcı, özverili, iletişime açık, çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür eder, esenlikler dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

Türkiye Bankalar Birliği Hüseyin Aydın Ziraat Bankası
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.