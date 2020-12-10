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TBB duyurdu! Yüzde 42 arttı, nakdi krediler...

10 Aralık 2020 Perşembe - 13:03 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 13:03

Türkiye Bankalar Birliği önemli bir açıklamada bulundu. Yüzde 42 arttı. TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler ekim sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 3 trilyon 827 milyar liraya çıktı.


 TBB Risk Merkezi tarafından ekim ayı bülteni yayımlandı.
 
Buna göre, TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan  nakdi krediler ekim ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde  42 artarak 3 trilyon 827 milyar lira ulaştı.
 
  
Nakdi kredilerin 3 trilyon 713 milyar lirası bankalar, 59 milyar  lirası finansal kiralama şirketleri, 28 milyar lirası faktoring şirketleri ve 27  milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.
 
Tasfiye olunacak alacaklar ekim ayı itibarıyla 175 milyar lira  düzeyinde gerçekleşti. Tasfiye olunacak alacakların 166 milyar lirası bankalara,  5,4 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 2,2 milyar lirası faktoring  şirketlerine ve 1,8 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.
 
Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı ekimde geçen yıl  sonuna göre 1,6 puan azalarak yüzde 4,4 olarak kayıtlara geçti.
 

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