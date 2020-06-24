TBB Başkanı Feyzioğlu açıkladı: Yürüme yerine diyalog olmalıydı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında önemli açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, "Ben ve pek çok baro başkanı da yürüme fikrini yerinde bulmadık. Yani yürümek yerine, biz Meclis'te diyalogla bu işin makul noktada çözüleceğine inanıyoruz. Bu eylem Türkiye Barolar Birliğini'nin planladığı bir eylem değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu , CNN TÜRK'te Ahmet Hakan 'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında önemli açıklamalarda bulundu.Ahmet Hakan'ın "Protesto edileceğinizi, baro başkanları tarafından pekte hoş karşılanmayacağınızı bilerek mi gittiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Gitmem görevimdi. Hepsi tarafından değil bir kısmı tarafından protesto edildim. Elbette bana kızacaklar. Ben birlik başkanlarıyım, en yakınlarındaki kişiyim. İnsan en yakınındakine kızar. O bakımdan tabi ki bana kızmak isteyeceklerdi ve bu onların hakkı. Ankara 'nın belki son yıllarda gördüğü en şiddetli yağmurda, fırtınada zorunlu beklemeye zorunlu kılsanız... Benim de ne yaptığımı o hengamede bilmeleri mümkün değildi. Ben son derece haklı ve hoş gördüm.

İçeriden çok yakın arkadaşlarım da var geceyi onlarla birlikte dayanışma içerisinde geçiren. Parantez içinde söyleyeyim. O arkadaşlarımız da yürüme fikrine yakın olmayanlar. Yani yürümeyip polis önlerini kestiği için arkadaşlarımızın dayanışmaya gidenler. Hatta içlerinden birkaç arkadaşım "Gelme seni protesto edecekler" dedi. Ben de dedim ki "Haklarıdır beni protesto etmek. Etsinler. Ama yeter ki bu işi çözelim" dedim. Ben zaten oraya işi çözmüş gittim.