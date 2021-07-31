Tazminat ödemesi yapılıyor! Zorunlu, bildirilmezse...

Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiriyor. Çalışana tazminat hakkı doğuyor. İşveren bildirmek zorunda. Cezai yaptırım söz konusu. İş kazası geçiren çalışan tazminat alıyor.

Çalışma hayatındaki herkes için geçerli. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışan kişilerin yasalardan doğan pek çok hakkı bulunuyor. İş kazaları da bunlardan biri. Ancak çalışanlar haklarını tam olarak bilmiyor. İş kazası geçren bir kişi ne yapmalı?

Fabrikada çalışırken ayağıma makine düşen ve o ayağının üzerine basmakta sorun yaşayan işçinin sahip olduğu hakları Takvim gazetesinden Feride Hilal İmal şöyle anlatıyor:

"Geçirmiş olduğunuz kaza bir iş kazasıdır ve iş kazası nedeniyle işverenin hem cezai hem de hukuki sorumlulukları vardır.

İşveren, geçirmiş olduğunuz iş kazasının meydana gelmesinde gerekli tedbir ve önlemleri almamış olması halinde eylemin türüne göre Türk Ceza Kanunu hükümlerince cezaya çarptırılır. Bunun yanında, geçirmiş olduğunuz kaza nedeniyle, işvereninizden maddi ve manevi tazminat da alabilirsiniz. İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybınızın hesaplanmasıyla maddi tazminatınız belirlenecektir.

Bu tazminata sürekli iş göremezlik tazminatı da denilmektedir.

Bunun yanı sıra tedavi giderlerinizi de talep edebilirsiniz.

Ayrıca işvereniniz iş kazasını ilgili kurumlara bildirmediyse idari olarak da cezaya çarptırılacaktır.."