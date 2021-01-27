Tazminat ödemesi yapılıyor! Belge şartı bulunuyor, onlar da alıyor

On binlerce kişi için geçerli. Kıdem tazminatı ödeniyor. Birçok kişi haberdar değil. O nedenle talepte bulunmuyorlar. Başvuru yapacakların öncelikle belge alması gerekiyor. Belge ile başvuranlar parasını alabiliyor. Aynı işyerinde bir yılı dolduran işçi, askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanıyor. Askere giderken önceden izinli sayılan bedelliler de artık tazminat alabiliyor. Son ücret üzerinden ödeme yapılıyor.

Askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını da kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen yasa, 26 Haziran 2019’da Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre hizmet süresi; erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay. Askerliğini bedelli olarak yapacak olanlar, 1 ay silah altına alınarak temel askerlik eğitiminden geçiriliyor.

Bir yıl dolacak

Askerlik hizmeti sebebi ile işten ayrılanların hakları konusunda ise çalışanlar, çok da bilgi sahibi değil. Özellikle ayrılırken işyerinden tazminat verilip verilmediği merak konusu. 1475 sayılı yasanın 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre; aynı işyerinde bir yılı dolduran işçi, askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanıyor. Askere giderken önceden izinli sayılan bedelliler de artık tazminat alabiliyor.

Bu belgeyi almak şart

Buradaki önemli ayrıntı ise askerlik sebebiyle istifa eden işçi, işverene sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken, askerlik şubesinden alacağı askerlik sevk belgesini de vermek zorunda. Yani askere gideceğini bu belgeyle ispatlaması gerekiyor. Yoksa, askerlik sevk belgesi olmadan yapılan fesihlerde, işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda değil. Ayrıca, askerlik için işten ayrılıp, askere gitmeden başka bir işyerinde çalışan da kıdem hakkını kaybediyor.

İşe geri dönerse

Askerlik nedeniyle işinden ayrılan işçiler askerliği tamamladıktan sonra 2 ay içinde eski işine girmek isterse işveren boş kadro varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorunda. Asker adayı ya iş sözleşmesini feshederek tazminatını alacak ya da ücretsiz izin kullanarak askere gidecek ve dönüşte işe kaldığı yerden devam edecek. Burada işverenin de inisiyatifi söz konusu.

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