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Tazminat ödemesi ile ilgili flaş detay! 3 yıl çalışan alıyor, tek şart...

Tazminat ödemesi ile ilgili flaş detay! 3 yıl çalışan alıyor, tek şart... 1)Kıdem tazminatına hak kazanmak için emekli mi olmak gerekiyor?

Emekliliğin dışında; çalışanın işvereni işten çıkarması, erkek çalışanlar askerlik, kadın çalışanlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabiliyor. Ayrıca çalışan emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurduğunda yaşı beklemeden de kıdem tazminatını alabiliyor.
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