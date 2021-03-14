Tazminat kararı! “Sebepsiz zenginleşme” indirimi

'SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME'

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, kararı istinafa taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi (İstinaf), istinaf talebini kısmen kabul etti. İstinaf, 10 bin liralık tazminatı “sebepsiz zenginleşme” gerekçesiyle 3 bin liraya indirirken örnek kararda özetle şöyle denildi:

“Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalı ve sebepsiz zenginleşmeye yol açmamalıdır. Bu durumda, davacıya takdiren 3 bin TL manevi tazminatın ödenmesine karar verilmesi yoluna gidilmiştir.” (Hürriyet)