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Tazminat kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiren bu karar sonrası bazı çalışanların tazminatsız işlerine son verilmesine neden olabilir. Bu ne nedenle yapmadan bir kez daha düşünmek gerekiyor
Çalışanlar, iş yerlerindeki yasaklara uyulmadığı takdirde bunun iş sözleşmelerine nasıl yansıyacağını merak ederken, yasak olmasına rağmen iş yerinde sigara içmenin ne gibi yaptırımları olduğunu da öğrenmek istiyor.