Tazminat kararı! Flaş artış, ek ödeme ve mali haklar...

2022-2023 yılı toplu sözleşme hükümlerine göre tarım ve orman hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerine yeni mali haklar getirildi. Kararnameye göre, ek ödeme oranlarına 10 puan eklenecek.

25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan toplu sözleşme mutabakatına göre tarım hizmet kolundaki çalışanlara mali haklar verildi.

Kararnameya gçre bazı kazanımlar şu şekildedir:

- Kadrolu ve sözleşmeli Orman Muhafaza Memurlarının Özel Hizmet Tazminatları 5 puan arttırılmıştır. Orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilecektir.

- Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü'nde Vardiyalı Olarak Çalışan Personele Günlük 15 TL ilave ödeme yapılacaktır.

- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda destek personeli pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerine 150 TL ilave edilecektir.

- Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık 125 TL'yi geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için 5 TL ücret ödenecektir.

- Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının Taşra Teşkilatlarında Görev Yapan Personele Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi verilecektir.

ÖNCEKİ TOPLU SÖZLEŞMEYLE OLAN KARŞILAŞTIRMALI TABLO ŞU ŞEKİLDEDİR: