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Tazminat kararı! Çalışan 2 milyon TL kazandı, emsal...

AA |  20 Mayıs 2021 Perşembe - 14:44 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 14:44

Mahkemeden flaş tazminat kararı! Çalışan 1 milyon 335 bin lira tazminat kazandı. Türkiye'de faaliyet gösteren özel bir hava yolu şirketinde görev yaparken sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarılan ve 150 bin dolar tutarındaki lisans kaybı sigortası ödenmediği gerekçesiyle icra takibi başlatan pilota 1 milyon 335 bin lira tazminat ödenmesine yönelik karara yapılan itiraz, istinaf mahkemesince reddedildi.


Sağlık sorunları nedeniyle sigortasız ve tazminatsız işten çıkarılan  pilotlarla ilgili istinaf mahkemesi, emsal niteliği taşıyacak bir karara imza  attı.
 
Dava dosyalarından derlenen bilgilere göre, pilotları  yakından ilgilendiren karar, muharip pilot olarak görev yaptığı Türk Silahlı  Kuvvetlerinden (TSK) emekli olan Mehmet Türkay'ın, 7 Aralık 2011'den itibaren  çalışmaya başladığı özel bir hava yolu şirketinden, sağlık sorunları yaşaması  sonrası tazminatsız olarak işten çıkarılması sonrası açtığı dava sonucunda  alındı.
 
Sözleşmesi feshedildi, icra takibi başlattı
 
İşe başlarken davalı şirketle karşılıklı, "lisans kaybı durumunda  pilota 150 bin dolarlık lisans kaybı sigortası ödenmesi ve her yıl yenilenmesi"  hükmünü kapsayan bir maddenin yer aldığı "uçucu personel iş sözleşmesi" imzalayan  Türkay'ın, mesleğini icra ederken sağlık sorunları yaşaması ve 5 kez geçici  lisans kaybına uğraması nedeniyle sözleşmesi feshedildi.
 
Türkay, 31 Ağustos 2016'da kesin lisans kaybına uğraması sonrası işten  çıkarıldığı şirkete müracaat ederek, hak kazandığı lisans kaybı sigortası  tazminatının ödenmesini talep etti. Şifahi görüşmelerden ve noter kanalıyla  ihtarname göndermekten sonuç alamayan Türkay, avukatı Tarık Güleryüz aracılığıyla  İstanbul Anadolu 4. İcra Dairesi'ne başvurarak 150 bin dolarlık lisans kaybı  sigortasının ödenmesi için şirket aleyhine icra takibi başlattı.
 
Avukat Güleryüz, hava yolu şirketinin itiraz ederek takibi durdurması  üzerine İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde itirazın iptali davası  açtı. Güleryüz, davalı şirketin İstanbul Anadolu 4. İcra Dairesi dosyasına  yaptığı itirazın iptaline, takibin devamına ve yüzde 20'den aşağı olmamak üzere  icra inkar tazminatının ödenmesine, yargılama gideriyle vekalet ücretinin de  davalıya yükletilmesine hükmedilmesi istedi.
 
 "6 bin 908 dolar kıdem tazminatı ödedik"
 
Davalı şirket avukatı ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, hizmet  sözleşmesinin zorunlu nedenlerle sonlandırıldığını belirterek, 150 bin dolarlık  sigorta alacağı talebi muhatabının ilgili sigorta şirketi olduğu ve müvekkil  şirketin sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirdiği için sorumluluğu  bulunmadığını öne sürdü.
 
Davacı pilot Türkay'ın yaşı gereği sağlık sorunları yaşadığı ve  sigorta kapsamının müvekkil şirket değil, ilgili sigorta şirketince belirlendiği  aktarılan cevap dilekçesinde, "Davacı, mesleği nedeniyle herhangi bir sağlık  sorunu ya da kaza yaşamamıştır. Yaşı gereği kişisel sağlık problemleri nedeniyle  artık pilotluk yapmamaktadır, kişisel durumu sigorta poliçelerinde, sigorta  kapsamı dışında tutulmuştur. Kişisel sağlık sorunları sebebiyle artık uçamayacak  olan davacıya hizmet sözleşmesi gereği kıdem tazminatı alacağı bulunmamasına  rağmen 6 bin 908 dolar kıdem tazminatı ödemesi yapılmıştır." denildi.
 
Bu dilekçede ayrıca, haksız icra takibi başlattığı ve şirketin ticari  itibarına zarar vermeye çalıştığı öne sürülerek Türkay hakkında haksız takip  tazminatına hükmedilmesine karar verilmesi istendi.
 
Mahkeme tazminata karar verdi
 
Kararını açıklayan mahkeme, taraflar arasında 7 Aralık 2011 ve 15  Nisan 2013 tarihli uçucu personel (kokpit) sözleşmeleri imzalandığını ve  sözleşmeye göre taraflar arasındaki temel ilişkinin işçi-işveren ilişkisi  olduğunu belirterek, davacının kesin lisans kaybı bakımından sigorta koruması  kapsamı dışında bırakıldığı ve daraltılan sigorta kapsamının davacı işçiye  bildirilmediğine dikkati çekti.
 
İşverenin uçucu personele 150 bin dolar karşılığı sigorta yaptırma  yükümlülüğü bulunduğunu vurgulayan mahkeme, yasal koşulları oluşan davanın kabulü  ile davalı yanın dayanak takibe itirazının iptaline karar verdi.
 
Davacı lehine yüzde 20 icra inkar tazminatına hükmeden mahkeme, 150  bin doların, Türk lirası karşılığı (150 bin doların dava tarihindeki karşılığı  526 bin 349, 95 lira) esas alınarak takibin devamına karar verdi. Ayrıca,  alacağın yüzde 20'si oranında davacı lehine icra inkar tazminatı, 29 bin 959 lira  harç ve davacının 7 bin 41 liralık giderinin de davalıdan alınarak davacıya  verilmesi hükme bağlandı.
 
 İstinaf mahkemesinin ret kararı sonrası davacı lehine işleyen kur  farkı
 
Mahkemenin bu kararı üzerine davalı şirket avukatlarınca, İstanbul  Anadolu 4. İcra Dairesine, dolar kurunun 6,87 olduğu 13 Ağustos 2018'de ödeme  yapıldı. Mahkeme kararı gereği 150 bin dolar tutarındaki lisans kaybı sigortası  bedeli, bu miktar üzerinden yüzde 20 icra inkar tazminatı ve faiz bedeli, vekalet  ücreti ve masraf olmak üzere 1 milyon 335 bin 275 lirayı icra dairesine tehir-i  icra miktarı olarak yatıran şirket avukatları, dosyayla ilgili temyiz başvurusu  yaptıkları gerekçesiyle mehil talebinde bulundu.
 
Davalı şirketin itiraz davası açmaması durumunda, o günkü kurlarla 150  bin doların karşılığı olan 526 bin 349, 95 liralık bir tazminat ödemesi söz  konusu olacaktı ancak yapılan itirazla birlikte ödenecek tazminat miktarı da  değişti.
 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 46. Hukuk Dairesinin (istinaf) temyiz  talebinin esastan reddi kararı sonrası, Eylül 2018'de 150 bin dolar tutarındaki  lisans kaybı sigortası bedeli üzerinden, yüzde 20 icra inkar tazminatı, faiz  bedeli, vekalet ücreti ve masraf olmak üzere o günkü 6,87'lik dolar kuruyla  verilen 1 milyon 335 bin 275 liralık tazminat miktarı da bugünkü dolar kuru  üzerinden değişime uğradı.
 
Tazminat talebinde bulunan pilot Mehmet Türkay'a, 150 bin dolar  tutarındaki lisans kaybı sigortası bedeli üzerinden, kur farkıyla birlikte 2  milyon Türk lirası civarında tazminat ödenecek. Bu miktar da dosyanın Yargıtay'a  taşınması ve yeni bir onama kararı verilmesi doğrultusunda, karar verilen gün  üzerinden yine kur üzerinden değişecek.
 
 "Azın içinde çok da vardır" kuralı işledi
 
İstinaf mahkemesi kararında, davalının yaptırma yükümlülüğü altında  olduğu sigorta poliçesi kapsamı dışında tutulmasından kaynaklı zarar talebinde  bulunduğu için "Azın içinde çok da vardır." kuralı gereği somut olayda istinaf  sebebinin yerinde görülmediğini belirtti.
 
 Taraflar arasındaki sözleşmede, lisans kaybı sigorta poliçesinin  düzenlettirileceğine ilişkin açık bir düzenleneme yer aldığı ve bunda davalının  iddia ettiği daraltılmaya ilişkin herhangi bir istisnanın mevcut olmadığı  aktarılan kararda, ayrıca davalı tarafın daraltılmış poliçe açısından davacının  muvafakatini almadığı ve sigorta poliçesinin düzenlenmesini temin için gerekli  işlemleri yapmadığı aktarıldı.
 
Kararda, taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine aykırı şekilde  daraltılmış lisans kaybı poliçe düzenlenmesi yoluna gidilemeyeceği ve 60 yaş  üzeri pilotlar için sigorta şirketlerinin tam kapsamlı sigorta poliçesi  düzenlemediği hususunun davalı tarafça ispat edilmediğine de dikkati çekilerek,  davacının işe girdiği tarihten itibaren tüm sigorta poliçelerinin meslek  hastalığı ve mesleki kazalara indirgenmek suretiyle daraltılmış olmasının,  taraflar arasında sözleşme hükümlerinin teamül haline gelmek suretiyle  değiştirildiği şeklinde yorumlanamayacağı ifade edildi.
 
  
 
 
 

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