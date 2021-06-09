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Tazminat davasını kaybeden Alp Kılınç'tan Hande'ye gönderme!
Meslektaşı Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan fenomen Lütfü Alp Kılınç hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, Kılınç’ın fiziksel özellikleriyle dalga geçtiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etmişti. Suç duyurusunun ardından Kılınç hakkında 'hakaret' suçundan açılan dava önceki günlerde karara bağlandı.