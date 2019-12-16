Tazminat davasında ilginç hesaplama!

Şoförün yüzde 100 hatalı çıktığı otobüs kazasında felç olan Ayşe Erkan’ın tazminat davasında bilirkişi ‘varsayımsal ömür hesabı’ yaptı: Kaza sırasında 57 yaşındaydı. Ortalama 16 yıl 10 ay 29 gün daha yaşar, 4 Nisan 2033’te ömrünü tamamlar. Buna göre 878 bin 184 lira tazminat ödenmeli...

BAGAJA DEMİR YÜKLENMİŞ

Ayşe ve Nedim Erkan çifti 6 Mayıs 2016’da Erzurum ’dan İspir’e gitmek için Esadaş firmasının otobüsüne bindi. Şoför Hasan Arslan koltuk sayısından fazla yolcu almış, üstelik bagaja demir yüklemişti. Hava yağışlıydı. Aşırı hızlı olduğu tespit edilen şoför ‘tehlikeli viraj’ tabelalarına aldırmayınca otobüs devrildi. Nedim Erkan’ın sol ayağı ve sağ omuz kemiği kırıldı. Ayşe Erkan ise omurilik felci geçirdi ve yatağa bağlı olarak yaşamaya başladı. Bakıma muhtaç olarak yaşamlarına devam eden Erkan çifti, Bursa 4. Tüketici Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun 2018’de verdiği raporda, Ayşe Erkan’ın yüzde 100 oranında malul olduğu tespiti yaptı. Raporda, hızını yol şartlarına göre ayarlamayan, tabelalara uymayan şoförün ise yüzde 100 kusurlu olduğu belirtildi.

VARSAYIMSAL ÖMÜR

Mahkeme tazminatın hesaplanması için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, Ayşe Erkan’ın kazanın meydana geldiği tarihte 57 yıl 4 ay 2 gün ömür sürdüğünü, bu tarihten sonra varsayımsal ömrünün 16 yıl 10 ay 29 gün olduğunu ve 4 Nisan 2033’te ömrünü tamamlayacağını varsayarak tazminat hesapladı. Bu hesaba göre Ayşe Erkan’ın bedensel zararının 357 bin 635 lira, bakıcı giderinin 500 bin 251 lira, tedavi giderinin 8 bin 398 lira, faturalı harcamanın 9 bin 761 lira ve ilaç masrafının ise 2 bin 137 lira olduğu tespit edildi. Bilirkişi Ayşe Erkan’a toplamda 878 bin 184 lira tazminat ödenmesi gerektiğini ifade etti. Bilirkişi, aynı kazada yaralanan Ayşe Erkan’ın eşi Nedim Erkan’ın eşi için ise 9 bin 761 lira tazminat ödenmesi gerektiğini belirtti.