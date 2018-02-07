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Tayvan'daki faciada 4 ölü 247 yaralı

AA |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 13:11 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 13:11

Tayvan adasının doğu kıyısında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaralı sayısı 247'ye ulaşırken, 82 kişiden haber alınamıyor.


Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu, yerin 10,6 kilometre derinliğinde  kaydedilen depremin büyüklüğünün 6, merkez üssünün Hualien kentinin 18,3  kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
 
Hualien’de bazı binaların çökmesine yol açan depremde ölü sayısının 4'e, yaralı  sayısının da 247'ye çıktığını açıkladı. Depremde çöken binaların enkazında kalan  82 kişiye ulaşılamadığı bildirildi.
 
Yaralılardan 31'inin yabancı uyruklu olduğu kaydedildi. Hafif  yaralanan yabancılardan 14’ünün Güney Kore, 9’unun Japonya, 2’sinin Çekya,  2’sinin Singapur ve birinin de Filipinler vatandaşı olduğu tespit edildi. Geriye  kalanların da kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği  belirtildi.
 
Hualien yönetimi acil operasyon merkezinin raporuna göre, deprem  nedeniyle kentteki çok sayıda bina, köprü ve otoyol zarar gördü.
 
Hualien  yakınlarındaki kentlerde güvenlik nedeniyle metro hatlarının hızının düşürüldüğü  kaydedildi. Kentte okullarda eğitime ara verilirken, iş yerleri kepenklerini  kapattı.
 
İtfaiye ekipleri ve askeri personel bölgede arama kurtarma çalışmalarını  sürdürüyor.
 
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 6,4  olarak açıklamıştı.
 
Tayvan'da, 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin  300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
 
  
 

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