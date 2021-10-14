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Tayvan'da facia! 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 12:08 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 12:08

Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.


Kaoşiong İtfaiye Dairesi yetkililerinin açıklamasına göre, kentin  Yançıng bölgesindeki ofis ve meskenlerin olduğu 13 katlı binada, yerel saatle  02.54'te yangın çıktı.
 
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın 07.17'de  söndürülebildi.
 
 
Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından girdikleri binada ilk  etapta 9 kişinin cansız bedenini buldu.
 
 
Binadaki çalışmalarını, yangının söndürülmesinden saatler sonra  tamamlayabilen ekiplerin 37 kişinin daha cesedini bulmasıyla yangında hayatını  kaybedenlerin toplam sayısı 46'ya yükseldi.
 
 
Yangından etkilenen onlarca yaralı ise hastaneye kaldırılırken bu  kişilerden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 
 
Yetkililer, binanın yaklaşık 40 yaşında olduğunu ve çökme tehlikesine  karşı çalışmaların oldukça yavaş ilerlediğini ifade etti.
 
 
Yangının birinci katta başlayıp tüm binaya yayıldığını düşündüklerini  aktaran yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların  sürdüğünü kaydetti.
 
 
Yetkililer, binada meskenlerin bulunduğu 7. ve 11. katlarda enkazda  kalanlar olabileceğini; bu nedenle yangında hayatını kaybedenlerin sayısının  yükselebileceğini bildirdi.
 
 
Bölge sakinleri ise binada yaşayanların çoğunun yaşlılar olduğunu  belirtti.
 

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Tayvan yangın 13 katlı bina
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