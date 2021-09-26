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Tayvan'da akıllara durgunluk veren olay! Balkonda ilişkiye giren kadın arabanın üstüne düştü...

26 Eylül 2021 Pazar - 8:21 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 8:21

Tayvan'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Balkonda cinsel ilişki sırasında dengesini kaybeden kadın arabanın üstüne düştü. Talihsiz kadının beli kırılırken arabanın tavanı tamamen çöktü.


Tayvan'ın Taipei şehrinde bir kadın sevgilisiyle balkonda ilişkiye girdiği sırada dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü.
 
AYAĞI ARABANIN İÇİNE GİRDİ
Şiddetli bir şekilde düşen kadın, aracın üst kısmının parçalanmasına sebep oldu. Bir ayağı arabanın içine giren kadın acı içinde sırtını tutarken sevgilisi koşarak kadının yardımına geldi.
 
 
İKİ HAFTA HASTANEDE KALACAK
Erkek arkadaşı kadını arabanın üzerinden indirip yakınlarda bulunan bir hastaneye götürdü. Beli kırılan kadının iki hafta hastanede tedavi altında kalacağı belirtilirken, herhangi bir hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi. Öte yandan çiftin, komşusuna ait olan araçta oluşan hasarı ödeyeceği öğrenildi.
 

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