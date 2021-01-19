Tayland'da kraliyeti eleştiren kadına 43 yıl hapis cezası

Dünyanın tartışmalı lideri olarak bilinen Tayland Kral Maha Vajralongkorn’un yaşantısını eleştiren Anchan adlı kişi 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ülkedeki en uzun hapis cezası olduğu ifade edildi.

Tayland'da anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir kitlesel gösteriler düzenleyen muhalif gruplar, monarşiyi eleştirmeyi yasaklayan 112 sayılı Krala İhanet Yasası'nın iptal edilmesi için Aralık ayından bu yana sokağa döküldü.

Dünyanın tartışmalı lideri olarak bilinen Tayland Kral Maha Vajralongkorn’un yaşantısını eleştiren Anchan adlı kişi 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EN YÜKSEK CEZA

Emekli memur olan Anchan'ın özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen Tayland Kralı Maha ile kraliyet ailesini eleştiren ses kayıtlarının Youtube ve Facebook ’da yayınlandı. Ülkedeki en önemli yasayı ihlal eden Anchan hakkında açılan 43 yıl hapis cezası verildi. Anchan'a verilen cezanın ülkedeki en uzun hapis cezası olduğu ifade edildi. Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, son zamanlarda ülkede tartışma konusu olurken, 2020 yılında monarşiye hakaret ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açılmıştı.

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