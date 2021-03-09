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Tayland Başbakanı'ndan skandal hareket! Aniden...

Tayland Başbakanı'ndan skandal hareket! Aniden... Tayland Başbakanı Prayuth Chan-o-cha, haftalık düzenlenen basın toplantısı sonrası salondan ayrılmadan önce muhabirlere dezenfektan sıktı.
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