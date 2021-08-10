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Taylan, restoranda olay çıkardı!

10 Ağustos 2021 Salı - 11:55 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 12:02

Aşkın Tarifi dizisinin son bölümünde Taylan ve Fırat, restoranda birbirine giriyor. İkili arasında bir anda ipler geriliyor.


Aşkın Tarifi 9 Ağustos Pazartesi yayınlanan son bölümde Taylan ve Fırat, restoranda birbirine giriyor. İkili arasında bir anda ipler geriliyor. Müşterilerin önünde yaşanan bu durum Naz'ı kahrediyor.
 
Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!

Birbirlerine karşı hala çok öfkeli olan Fırat ve Naz arasında sular durulmuyor. Mutfağı birbirine katan ikiliyi ise Hazım ayırıyor.

 

Fırat, Naz'ın imdadına yine hızır gibi yetişti. Naz'ın muhasebecisi yüzünden tedarikçiler ödeme alamayınca restoranın kapısına dayanır. Naz, dolandırıldığını anlar. Tam da bu sırada Fırat olayı çözer ancak bir şartı vardır...

 

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