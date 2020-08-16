Memurlara yiyecek ve içecek yardımı yapılması yerine ödenen Tayın Bedeli, konusu memurların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, Tayın bedeli alan yiyecek bedeli alabilir mi? Tayin bedeli kimlere verilir?

Tayın bedeli memurları oldukça yakından ilgilendiren bir konu. Yiyecek ve içecek yardımı yerine ödenen tayın bedelleri, Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekât ve çevik kuvvet birimlerinde çalışanlar ile bunlarla birlikte görev ve harekâta katılan diğer personellerine yemek yardımı ile birlikte ödeniyor. Bu durum da birçok memurun kafasının karışmasına neden oluyor. Peki, Tayın bedeli alan yiyecek bedeli alabilir mi? Tayin bedeli kimlere verilir?

TAYİN BEDELİ KİMLERE VERİLİR?

2155 sayılı “Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun” ile hangi personele tayın bedeli ödeneceği, ilgili dönem toplu sözleşmelerine bu hususta yer verilen hükümler çerçevesinde belirlenmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğünün her sınıftaki personeli,

Gümrük muhafaza merkez ve il kuruluşlarındaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarındaki memurlar ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamları,

Orman muhafaza memurları ve bunlara refakat eden şoförler,

Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapanlardan, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden yararlanamayanlar,

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi emrinde posta dağıtıcı, başdağıtıcı ile mobil tahsilat araçları ve mobil şubelerde de hizmet veren personel,

Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı kadrolardaki subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli,

Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli ile Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeli,

Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarındaki; subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli

Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli, Milli İstihbarat Teşkilatında görevli sivil memurlar tayın bedelinden yararlanabiliyor.

Tayın bedelinin yanı sıra yiyecek yardımı da alan memurlar

TAYIN BEDELİ ALAN YİYECEK BEDELİ ALABİLİR Mİ?

Kamu görevlilerinden bazılarına her ay maaşlarıyla birlikte ödenen tayın bedelinin aylık miktarının üst sınırının ne kadar olacağı bütçe kanunlarıyla belirlenirken, personele bu miktarı aşmamak üzere ne kadar ödeme yapılacağı ise Ankara mahalli rayici esas alınarak belirlenir.

Bir personelin yiyecek yardımı ve tayın bedelinden birlikte yararlanması mümkün olmazken, Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekât ve çevik kuvvet birimlerinde çalışanlar ile bunlarla birlikte görev ve harekâta katılan diğer personel, tayın bedelinin yanı sıra yiyecek yardımı da alabiliyor.

TAYIN BEDELİ NE KADAR?

Tayın bedeli ödemelerinden sadece damga vergisi kesintisi yapıldığından, 2020 yılının ikinci yarısındaki aylarda net “392 TL” olarak belirlendi.