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Emrah'ın oğlu Tayfun: Bakamıyorum çünkü beni engelledi

Şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Engin Çolak, babasının bir ev aldıktan sonra mirasından feragat ettiğini söyledi. Annesi ise “Kabul etmemesi için mücadele verdim. Karşı taraf oğluna bir şişe süt almamıştır” dedi. Çolak, katıldığı programda babasıyla ilgili şaşırtan sosyal medya itirafında bulundu.

Emrah'ın oğlu Tayfun: Bakamıyorum çünkü beni engelledi Şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Engin Çolak önceki gün Uçankuş TV’de yayınlanan “Hayatın İçinden” programına konuk oldu. Çolak, programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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