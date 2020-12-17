Tava yüzünden kan aktı! İş insanı...

İş insanı Erkan Başboğa 1.5 aylık eşi Zeynep Melis Başboğa ile teflon tavanın çizilmesi yüzünden tartıştı. Çift arasında yaşanan tartışma sonrası Erkan Başboğa, eşini darp etti. Bu esnada Zeynep Melis Başboğa karnından bıçaklandı. Hastaneye giden Başboğa, kendi kendini bıçakladığını söyledi. Savcılık, Erkan Başboğa’ya 3 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Sahibi olduğu şirketlerle lojistik ve depolama sektöründe faaliyet gösteren Erkan Başboğa (36) ile Zeynep Melis (35), Temmuz 2019’da evlendi. Çift arasındaki tartışma ise 6 Eylül günü yaşandı. Dava dosyasında yer alan ifadelere göre, ikili birlikte yemek yedikleri esnada, Erkan Başboğa yemek yediği çatalla teflon tavayı çizdi. Zeynep Melis Başboğa ise eşine tepki göstererek “Sana en pahalısını aldıracağım” dedi. İkili arasında dakikalar sonra tartışma alevlendi. “Sen bana ne biçim davranıyorsun” diyerek mutfağa gelen Erkan Başboğa, burada eşine vurmaya başladı.

İKİNCİ KEZ DARP ETTİ

İkili bir süre sonra sakinleşince, genç kadın birkaç günlüğüne de olsa evden ayrılmaya karar verdi. Arkadaşı R.G.’yi arayan genç kadın, birkaç saat sonra yeniden evine döndü. İkili evde yeniden tartışmaya başladı. Genç kadının ifadesine göre, eşi bir kez daha kendisini darp etti. Bu esnada, Zeynep Melis Başboğa karnından bıçakla yaralandı. Çağrılan ambulans ile Başboğa çifti hastane ye gitti. Hastane görevlilerinin ihbarı üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastaneye gitti.

3 YIL HAPSİ İSTENDİ

Erkan Başboğa Emniyet’teki ifadesinde, aralarında tartışma yaşandığını, eşinin kendisine küfrettiğini, ancak eşini kendisinin bıçaklamadığını söyledi. Yürütülen soruşturma sonrası Erkan Başboğa hakkında, ‘kasten yaralama’ suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, Başboğa’nın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Dava, Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Öte yandan Zeynep Melis Başboğa, avukatı Serdar Öktem aracılığı ile eşine karşı boşanma davası da açtı.

KENDİSİNİ BIÇAKLAMIŞ

Hastanede tedavisi tamamlanan Zeynep Melis Başboğa, polis ifadesinde “Ben kendi kendimi bıçakladım. Eşim beni bıçaklamadı. Eşim beni darp etti. Ancak hür irademle, kimsenin baskısı altında kalmadan eşim Erkan Başboğa hakkında bir şikâyetim yok” dedi. (Hürriyet