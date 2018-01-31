Tatvan'a 1 milyon dolarlık güneş enerjisi yatırımı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 20 dönümlük bir alan üzerine kurulacak olan “Güneş Enerjisi Santrali” için Tatvan Belediyesi’nde ihale yapıldı. Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan’da artık enerji üretimi dönemine geçileceğini söyledi.

Güneş enerjisi panellerini Nemrut Dağı eteklerine kurmayı planladıklarını ifade eden Başkan Aksoy, "Yapılan ihale 1 milyon doları aşan bir projedir. Bu proje kapsamında Nemrut Dağı eteklerinde belirlediğimiz 20 dönümlük bir alana güneş enerjisi panelleri kurulacak.