Tatilinin son günü boğuldu: 'Cenaze çıkmış herkes hala denize giriyor'

İzmir'de yaşayan sara hastası Müslüm Oğuz, 15 gün önce tatil için Antalya 'daki ablası ile eniştesinin yanına geldi. Oğuz, dün akşam üzeri, ablası ve eniştesiyle Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Mesire Alanı'na gitti. Ablası ve eniştesi mangal için ateş yakmaya çalışırken, Oğuz da plaja inerek denize girdi. Oğuz, kısa sürede suda çırpınmaya başladı. Bir süre sonra denizde yüzenler, suda hareketsiz kişi olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, sağlık görevlileri, polis ve dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Oğuz, kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi.

'CENAZE ÇIKMIŞ, HERKES HALA DENİZE GİRİYOR'

Bu sırada kıyıda cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken biri ise "Ne kadar çaba sarf ettiysek suni teneffüs yaptıysak kalp masajı yaptıysak da kurtaramadık. Bu kadar duyarsız vatandaşlarımız da ayrı bir durum. Onlara da sesleniyorum. Denizden bir cenaze çıkmış, herkes hala denize giriyor. Bu da bizim ayıbımız" diye konuştu.

Ramazan Koçak ise "Mesire alanında mangal yakıyorduk. Çocuklarımız da denize gitmişti. Birden bağırma sesleri geldi, 'Bir kişi boğuldu' diye. Ben de koşarak, denize doğru gittim. Dalgıçlar hemen dışarı çıkardı. Hemen kalp masajı yaptılar ama kurtaramadılar. Ablası olayı öğrenince hemen geldi. Gelir gelmez de ağlamaya başladı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Ablası ve eniştesinin verilen acı haber üzerine gözyaşı döktüğü Müslüm Oğuz'un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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