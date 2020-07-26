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Tatilin tadını çıkarttılar!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan ile deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyorlar.

Tatilin tadını çıkarttılar! Önceki gün Dalyan'da objektiflere yansıyan Aslı Bekiroğlu-Can Koçkan çifti, oldukça keyifliydi.
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