Tatile gidenler dikkat! Bunu sakın yapmayın

Uzun bayram tatilini pek çok kişi seyahat ederek değerlendiriyor. Özellikle yazlık beldelerin nüfusu hızla artarken tatile gidenler için önemli bir uyarı yapıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erhan Bakırcı, tatil dönemlerinde evden hırsızlık olaylarında yaşanan artışa dikkati çekerek, bu süreçte sosyal medyadan yapılacak paylaşımlara dikkat edilmesini önerdi.

Tatile gidenleri çok yakından ilgilendien bir açıklama geldi. Sosyal medya kullanımın artması, tatil yapan kişilerin tüm konum bilgilerine kadar sosyal medyadan duyurması birçok güvenlik sorununa neden oluyor.

Suç istatistiklerine göre evden hırsızlık olaylarının en çok tatil dönemlerinde arttığına dikkati çeken Erhan Bakırcı, tatile çıkacaklara tavsiyelerde bulundu: “Evinizde uzun dönem olmadığınızı hissettirecek davranışlardan kaçınmak lazım. Özellikle geceleri belirli zaman aralıklarında ev ışıklarını aktive edecek sistemleri evlerimize kurabiliriz. Tatile çıktığınızı da çok kimseye söylememekte fayda var. Özellikle sosyal medyada yaptığımız bazı paylaşımların hırsızlık suçunda hedef olmanıza yol açacağını unutmayın.”