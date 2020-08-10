Tatile gidecek herkesi ilgilendiriyor! 14 gün...

Paket tur sözleşmesi kurulmadan önce tüketicilerin doğru ve yeterli bilgilendirilmesine yönelik olarak broşür verilmesi zorunlu.Eğer tüketici sözleşmeden dönmek isterse ödemiş olduğu tüm bedelin herhangi bir kesinti yapılmaksızın en geç 14 gün içerisinde kendisine iade edilmesi zorunludur.

Tatilcilerin çok yaşadığı sorunların başında, daha önce planlanmış ve satın alınmış paket turların son anda iptal edilmesi ve bundan kaynaklanan cezai şartlar geliyor. Peki, yasalar tüketicilere bu konuda ne gibi haklar sunuyor?

SÖZLEŞME NELERİ KAPSIYOR?

Posta gazete si yazarı Tamer Heper paket turlarla ilgili şunları yazdı: Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satıldığı veya satışının vaat edildiği ve hizmetin 24 saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmeler olarak tanımlanıyor.

Söz konusu tanımda yer alan başka turizm hizmetlerinin neler olduğu ile ilgili olarak mevzuatta bu hizmetler ‘araç kiralanması’, ‘kültürel’, ‘tarihi veya turistik yerlerin gezdirilmesi’, ‘gösteri’, ‘konser veya spor faaliyetlerinin düzenlenmesi veya izlettirilmesi’ ya da ‘rehberlik hizmetleri’ olarak belirtiliyor.

BROŞÜR ZORUNLU

Paket tur sözleşmesi kurulmadan önce tüketicilerin doğru ve yeterli bilgilendirilmesine yönelik olarak broşür verilmesi zorunludur. Ayrıca yolculuk öncesinde de yolculuğa ve tur yerine ilişkin bazı hususlarda tüketicinin bilgilendirilmesi önemli. Paket tur düzenleyicileri veya aracıları, yazılı veya mesafeli olarak kurulan paket tur sözleşmelerinin bir örneğini, kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye vermeli.

14 GÜNDE İADE

Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi hallerinde, sunulan alternatif bir turu kabul edebileceği gibi sözleşmeden dönme hakkına da sahip.

Eğer tüketici sözleşmeden dönmek isterse ödemiş olduğu tüm bedelin herhangi bir kesinti yapılmaksızın en geç 14 gün içerisinde kendisine iade edilmesi zorunludur. Tüketicinin, sözleşme sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle bedelin indirilmesini talep etme hakkı var. Bu da önemli haklardan bir tanesi.

TAZMİNAT DA İSTENEBİLİR

Paket tur düzenleyicisinin, tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde tüketici sözleşmeden dönebilir. Bu hallerde paket tur düzenleyicisi veya aracısının ücret talep etme hakkı sona erer. Buna karşılık tüketicinin zarar ve boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep etme hakkı bulunuyor.

30 GÜN ÖNCE KESİNTİSİZ FESİH HAKKI

Tüketicinin, öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı bulunuyor.

Buna göre; tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunuyor. İade fesih bildiriminden itibaren 14 gün içinde yapılmalı.

Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilir. Sözleşme metinlerinde bu belirttiğimiz haklardan feragat edildiğine veya sınırlandırıldığına dair hükümler geçersiz sayılır.

PARASAL SINIRA GÖRE HAK ARAMA NOKTASI

Tüketici hakları, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleriyle koruma altına alınıyor. Tüketiciler, paket tur sözleşmeleriyle ilgili 10 bin 390 liranın altındaki uyuşmazlıklar için hakem heyetlerine başvuru yapabiliyor.