Tatile gelen üniversitelinin başına kale direği düştü

Üniversite öğrencisi Gökalp Kokoroz, geçen hafta ailesiyle birlikte tatil yapmak için Edirne 'den Kuşadası 'na geldi. Aile, Bayraklıdede Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Gökalp Kokoroz, 18 Ağustos günü, otele ait futbol sahasına gitti. Arkadaşlarıyla birlikte şut çekme yarışı yapan Kokoroz'un üzerine zemine tam sabitlenmediği öne sürülen kale direği düştü.

Başından yaralanan genç, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen Kokoroz, 4 gün yoğun bakımda kaldı.

Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Gökalp Kokoroz, ailesiyle birlikte memleketi Edirne'ye döndü.

Baba Mustafa Kokoroz, "Oğlum otele ait futbol sahasında futbol oynarken başına kale direği düştü ve ağır yaralandı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde başarılı bir operasyon ile doktorlar oğlumu hayata döndürdü. Bu süre zarfında Aydın'da doktorlar, çalışanlar bizlere çok yardımcı oldu. Kuşadası'na ailece tatil için gelmiştik, başımıza gelmeyen kalmadı" dedi.

MÜŞTERİLERİN FUTBOL SAHASINA GİRMELERİ YASAK

Otel yetkilileri ise konaklamaya gelen müşterilerin futbol sahasına girmelerinin yasak olduğunu bildirdi. Gökalp Kokoroz ve arkadaşlarının futbol sahasına izinsiz girdikleri için kazadan kendilerinin sorumlu olmadığını ifade ettiler.