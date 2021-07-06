Tatile çıkarken cildinizi ihmal etmeyin!

Hepimiz bütün kış hayalini kurduğumuz yaz tatili için hazırlanmaya başladık. Gardrop hazırlığının yanısıra cildimiz için de deniz ve güneşin yaratabileceği hasara karşı önlem almamız gerekiyor. Cildin günlük nem ihtiyacının karşılanmasının derinin canlılığı ve sağlığı için çok önemli olduğunu dile getiren Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, son dönemlerin en çok konuşulan uygulaması Milano Gençlik İksiri'ni anlattı.

Deniz ve güneş cildin nem ihtiyacını artırırdığını belirten Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, son dönemlerin en çok konuşulan uygulaması Milano Gençlik İksiri hakkında bilgi verdi.

DENİZ VE GÜNEŞ NEM İHTİYACINI ARTIRIYOR

Kış aylarının cildimiz üzerinde bıraktığı en belirgin etkilerden biri cilt kuruluğudur. Cildimizin günlük nem ihtiyacını karşılamamız hem sağlıklı bir cilt hem de yaşlanma belirtilerini geciktirmek için gerekli. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçerek cildinizi günlük olarak nemlendirin. Ancak cildin özellikle yaz aylarında maruz kaldığı deniz ve güneş, derinin nem ihtiyacını artırabilir.

MİLANO GENÇLİK İKSİRİ CİLDİ İÇTEN NEMLENDİRİYOR

O yüzden cildi içten de nemlendirmemiz gerekir. Bunun için Milano Gençlik İksiri (UpGrade) uygulaması kullanılabilir. Bu uygulama cildin nemini düzenleyen birçok madde, vitaminler ve antioksidanlar içeren bir kokteyldir. Milano Gençlik İksiri, cilde canlılık, nem ve elastikiyet kazandırarak, doku onarımı ile cildin yenilenmesine katkıda bulunur. İnce kırışıklıkların giderilmesi ve lekelerin açılmasına da imkan sağlar.

YAŞLANMA KARŞITI EFEKT...

Milano Gençlik İksiri, cildin tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına özel olarak oluşturulmuş yenilikçi bir mezokokteyldir. Geniş kokteyl içeriği sayesinde cildin doğal, parlak ve kırışıksız bir görünüme sahip olmasını sağlarken antioksidan içerikleriyle de uzun süreli bir etki gösterir. Yaşlanma karşıtı efekt istenen her bölgede güvenle kullanılabilir.

15 GÜNDE BİR, TOPLAM 4 SEANS

Endikasyonları arasında yüz bölgesinde kırışıklık tedavisi, orta yüze hacim verme ve sıkılaşma etkisi, boyun ve dekolte gençleştirme ve kırışıklık tedavisi, cilt kalitesi artırma, son derece kuru cilt tedavisi, gerilmiş ve hasarlı cilt tedavisi sayılabilir. İçeriğinde Hyalüronik asit, gliserol, peptitler, aminoasitler, vitaminler, lipoik asit, süperoksitdismutaz vardır. 15 günde bir, birbirini takip eden 4 seans uygulama önerilir. Dogˆal ve kırıs¸ıksız bir cilt go¨ru¨nu¨mu¨ için Milano Gençlik İksiri size yardımcı olabilir.