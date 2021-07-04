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Tatilcilerin uğrak yeri oldu! Tüm mekanlar şimdiden doldu

Karadeniz Bölgesi normalleşme süreciyle birlikte doğa tatiline ilgi duyanların uğrak yeri oldu. Ayder Yaylası’na akın eden tatilciler, mekanları şimdiden doldurdu.

Tatilcilerin uğrak yeri oldu! Tüm mekanlar şimdiden doldu Türkiye’de yaklaşık 1,5 yıldır süren pandemi sürecinde sessizliğe bürünen Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü Ayder Yaylası normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
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