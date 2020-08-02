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Tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı

DHA |  02 Ağustos 2020 Pazar - 18:10 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 18:12

Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Yola erken çıkanlar TEM yolu İzmit geçişinde yoğunluk oluşturdu.


Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbula dönüş yolculukları başladı. Yola erken çıkanlar, TEM yolu İzmit Doğu Gişeleri mevkisinde yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle yoğunluk oluşturdu. İzmit Doğu Gişeleri'nde başlayan araç yoğunluğu yaklaşık 15 kilometre sonra İzmit Batı Gişeleri'nde sona erdi. Yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun yaşanmadı. 

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Kurban Bayramı tatil TEM yolu
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