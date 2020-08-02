Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbula dönüş yolculukları başladı. Yola erken çıkanlar, TEM yolu İzmit Doğu Gişeleri mevkisinde yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle yoğunluk oluşturdu. İzmit Doğu Gişeleri'nde başlayan araç yoğunluğu yaklaşık 15 kilometre sonra İzmit Batı Gişeleri'nde sona erdi. Yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun yaşanmadı.
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- Tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı
Tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı
DHA | 02 Ağustos 2020 Pazar - 18:10 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 18:12