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Tatilcilere Kovid-19 aşısı önerisi

AA |  24 Temmuz 2021 Cumartesi - 16:12 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 16:12

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tatile veya memleketine giden vatandaşlara bulundukları yerlerde Kovid-19 aşısı olmalarını tavsiye ederek, "Bugün salgınla mücadelenin anahtarı aşı. Aşı olmadan salgının üstesinden gelemeyiz." dedi.


İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki doz aşı uygulanan  vatandaşların oranının, hedef nüfusun yüzde 35'i kadar olduğunu bildirdi.
 
Kurban Bayramı dolayısıyla son günlerde aşılama miktarının azaldığını  belirten İlhan, bayramdan sonra bu oranın yükselmesini temenni ettiğini söyledi.
 
İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tatile giden veya bayramdan sonra tatilini uzatacak vatandaşlarımız,  bulundukları şehirlerde, tatil beldelerinde, memleketlerinde aşılarını olsun.  Beklemenin hiçbir anlamı yok. Bugün salgınla mücadelenin anahtarı aşı. Aşı  olmadan bu salgının üstesinden gelemeyiz. Güz dönemi geldiğinde vatandaşların  işlerine devam etmesi, gençlerin okullarına gidebilmesi için aşılanmanın belli  bir seviyeye gelmesine ihtiyacımız var. Şu an bir kısıtlama söz konusu değil ama  bu sürecin böyle devam etmesi için bir an önce sırası gelen herkesin birinci ve  ikinci doz aşısını olması gerekiyor."
 
"Gençlerin aşıya ilgisi düşük"
Bunun yanında, özellikle 18-24 yaşlarındaki gençlerin "Bana bir şey  olmaz." düşüncesiyle aşılarını ertelediğini anlatan İlhan, tüm dünyadaki gibi  Türkiye'de de gençlerin aşıya ilgisinin düşük olduğunu dile getirdi.
 
Prof. Dr. İlhan, yeni bir dalga olduğunda bunun sadece aşısızları  etkilemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Gençler kendileri hasta olmuyor belki ama hastalığı taşıyor ve  büyüklerine götürüyor. Büyüklerde aşılanma oranı daha yüksek olmasına rağmen  yeterince antikor geliştiremeyen ya da henüz ikinci doz aşısını yaptırmamış  kişiler, enfekte olarak hayatını kaybedebiliyor. Oysa bir kişi, tam doz aşısını  olduğunda hastalığı bulaştırsa dahi daha hafif geçirdiği için çevreye virüs  saçılımı daha az oluyor ve doğal olarak başka bir kişiyi enfekte etme ihtimali de  azalıyor. Bu noktada gençlerin sadece kendilerini değil büyüklerini de düşünerek  aşı olması çok önemli."
 
Gençlerin, aşının yan etkileri olabileceğine ilişkin arkadaş  çevrelerinden veya sosyal medyadan birtakım yanlış bilgiler edindiğine değinen  İlhan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Şu an elimizde aşının söylenen yan etkileri olduğuna dair bir kanıt  yok. İnsan ömrünün geçen yüzyıla oranla şu anda daha uzun olmasının en önemli  nedeninin aşı ve temiz su kaynağı olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu, bizlere  aşının ne denli önem taşıdığını gösteriyor. Çocuk felci, difteri, tetanos,  tüberküloz, boğmaca, kızamık aşısı gibi pek çok aşı var. Bunların hepsi, insan  ömrünü uzatmak ve insanın refahı için yapılıyor. O yüzden herkesin bir an önce  aşı yaptırmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum."
 

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