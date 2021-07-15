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Tatilcilere 'gelmeyin' uyarısı yapmıştı! Valiye telefon...
Antalya pandemi sonrası yaşanan hareketlilik, bayramın yaklaşmasıyla arttı. Bölgedeki turizmciler bölgeye gelmek isteyenlere 'Rezervasyonsuz gelmeyin' çağrısında bulundu. Hal böyle olunca Antalya'da otellerde yer bulamayan, valiyi arıyor.
Bayram tatilinde Antalya'da 680 bin yatak kapasitesinin tamamen dolu olacağını açıklayan Vali Ersin Yazıcı, "Birkaç kişi beni de aradı, 'Biz yer bulamıyoruz, yardımcı olur musunuz' diye. Bayram süresince büyük bir akın bekliyoruz, rezervasyonlu gelmek lazım şehre yoksa sıkıntı yaşayabilirler" dedi.