Tatilciler dönüş yolunda! Kuyruğun sonu görünmüyor

Kurban Bayramı tatilinin gidişi de dönüşü de çileli oldu. Dönüş yolculuğunda karayollarında uzun kuyruklar oluştu. Muğla yolunda araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu.

Muğla ve ilçelerine tatil için gelenlerin çoğu gün yollara düştü. Hal böyle olunca Antalya -Muğla karayolunda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası’nı 45 dakikada geçebildi. Bodrum , Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerine sahip Muğla , tatilcilerin akınına uğradı. Muğla’ya, 9 günlük tatilde 4 milyon yerli turist geldiği belirtildi.

Bayramda tatile ve memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolundaki güvenliği için Ankara ’nın giriş ve çıkışlarında trafik denetimleri artırıldı. Özellikle yolcu otobüslerinde yoğunlaşan kontrollerde, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ile şoförlerin dinlenme süreleri, araçlarda yedek sürücü olup olmadığı, yolcu sayısı, emniyet kemeri kontrolü ve hız denetimleri gerçekleştiriliyor. Uygulama takip cihazı adı verilen cihazlarla da vatandaşların GBT ve karantina sorguları yapılıyor.

ANADOLU OTOYOLU AKICI

İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D-100 kara yolunda da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyük şehirlere gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Kemikli rampalarında trafik yavaş seyrediyor.

Bolu Dağı Tüneli ile Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde, zaman zaman meydana gelen hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları ile arıza yapan araçlar nedeniyle kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Ege ve Balıkesir ’in Edremit Körfezi sahilleri ile Çanakkale’nin Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatilini geçiren vatandaşların İstanbul ve Trakya ’nın çeşitli kentlerdeki evlerine gitmek için dönüşe geçmesiyle, Çanakkale feribot iskelesinde araç kuyruğu yaklaşık bir kilometreyi buldu.

Gestaş firması, Çanakkale iskelesinden Eceabat ilçesine iki, Kilitbahir köyüne beş feribot, Lapseki ilçesinden Gelibolu ilçesine ise yedi feribot ile tarifesiz seferler yaptı.

Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından Samsun ’un Havza ilçesindeki kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandı. Samsun-Ankara kara yolunda birkaç gündür devam eden yoğunluk, özellikle tatilin sona ermeye yaklaşmasıyla arttı.

3 İLÇEYE 333 BİN ARAÇ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 7 gün içinde Marmaris’e 113 bin 988, Bodrum’a 80 bin 593, Fethiye’ye 138 bin 572 olmak üzere toplam 333 bin 153 aracın giriş yaptığını açıkladı.

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bayram tatili sonu itibariyle 1394 sefer ve 210 bin üzeri yolcu sayısı ile pandemi döneminin en yüksek rakamlarına ulaşıldığını açıkladı.

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