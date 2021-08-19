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Tatil yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

AA |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 18:49 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 18:49

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi. Yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.


E.B'nin kullandığı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolunun 42. kilometresinde şarampole devrildi.
 
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
Kazada F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B. olay yerinde, S.C. ise kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
 
Yaralanan sürücü ile çoğunluğu çocuk 9 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
 
Kazada ölen F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B'nin sürücü E.B'nin eşi ile çocukları olduğu ve Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile gittikleri öğrenildi.

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Kayseri Bünyan araç
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