Tatil sezonu öncesi dikkat! Fatura, aidat, depozito...

Yaz aylarını kalabalıktan uzak, izole şekilde geçirmek isteyenler serveti gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Çeşme, Bodrum, Marmaris gibi tatil bölgelerinde sezonluk kiralar 400 bin liraya ulaştı. Kiralar peşin ve döviz olarak elden olarak teslim edilmesi de talep ediliyor. Böylece hem haksız kazanç hem de devlete vergi vermeme durumu ortaya çıkıyor.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte fırsat çılar ortaya çıkmaya başladı. Türkiye’de tatil sezonunun başlamasına çok az bir süre kala otel yerine yazlık evleri tercih edenlerin kesenin ağzını iyice açması gerekiyor. 3-4 aylık kiralamalarda servet talep eden ev sahibi, emlak çı, aracı, komisyoncular tatil sektörünü olumsuz etkilemeye başladı.

SEZONLUK 400 BİN LİRA İSTİYORLAR

Yaz sezonu olarak bilinen Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında kiralanan yazlıklar için fahiş fiyatlar ortaya atılmaya başlandı. Alaçatı’daki 140 metrekare villaya sezonluk olarak 400 bin lira fiyat çekildi.

Çeşme bölgesinde 200 bin ile 400 bin lira arasında değişen fiyatlardan yaz sezonu için kiralık yazlıklar kiracılarını beklemeye başladı.

SATIN ALMA FİYATI 2-3 MİLYON LİRA

Yazlık evler satın alınmak istendiğinde ortalama olarak 2-3 milyon liraya satın alınıyor. Ev sahibi 4-5 yıl evini kiraya vererek neredeyse evin satış bedelini kısa sürede elde etmiş oluyor. Büyük paraların döndüğü sektörde kış ayları için de sezonluk kiralamalar gerçekleştirildiği düşünülürse bu süre 3 yıla kadar geriliyor.

FATURA YOK, ELDEN ÖDEME, DÖVİZ İSTENİYOR, AİDAT VE DEPOZİTO

İlan sitesindeki emlakçıdan aldığımız bilgilere göre ev sahipleri konutların ücretlerini elden ve aslında döviz olarak almak istiyor. Ülkemizde dövizle kiralamanın yasak olması nedeniyle ilan sitelerine Türk Lirası cinsinden fiyatların girildiğini belirten komisyoncu, fatura olarak sadece emlakçılık ücretinin belgelendirilebileceğini söyledi. Böylece elden ödeme yapılacağı için de ev sahibinin herhangi bir vergilendirmeye tabi olmadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Sadece 4 aylık ve 400 bin lira kirası olan yazlık için 5 bin euro depozitonun yanında aylık olarak 2 bin lira havuz ve çim bakımı ücreti de talep ediliyor.

FATURA KESİLMESİNİ TALEP EDİN

Evini kiraya veren ya da emlakçılık yaparak ticari kazanç elde eden kişilerden fatura kesilmesini ve ödenen ücretin vergilendirilmesini talep etmeniz gerekiyor. Sadece 3 ay için kiralanan yazlıklara servet ödenmesinin karşılığında devlete olan yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerekiyor.

ENTERESAN FİYATLAMALAR OLUŞTU

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş yazlık ev kiralamalarında pandemi ile birlikte enteresan fiyatlamaların oluştuğunu söyledi. Aylık ortalama olarak 10 bin lira olan kiraların koronavirüs pandemisiyle birlikte 50 bin liraya kadar yükseldiğini belirtti. Taş, “İnsanlar koronavirüs öncesinde tatil amaçlı olarak haftalık ya da iki haftalık olarak kiralamalar yapıyordu. 9-10 aydır yazlık evlere ilişkin 3-4 aylık kiralama yapma talebi oluştu” dedi.

BOŞ YAZLIĞI OLANLAR KİRAYA VERİYOR

Yazlık evi olup kullanmayanların evlerini kiraya verdiklerini belirten Taş “Birçok insan Ege sahillerindeki evleri ‘Önce kiralayayım, alışırsak satın alırım’ düşüncesiyle kiralıyor. Bu nedenle hem satılık hem de kiralık yazlık sayısı oldukça azaldı. Talep de arttığı için kiralar yükseliyor. Bu durumu biz de tasvip etmiyoruz” dedi.

KURUMSAL FİRMALARDAN DESTEK ALINMALI

Taş, kiralama yapılırken mağdur olunmaması adına kurumsal firmalardan destek alınması gerektiğini belirtti. Taş “Komisyoncuların bazıları ev sahiplerine farklı fiyat belirtiyor. Gurbetçilerin sahip olduğu evleri 10 bin liraya kiraya verdim deyip, aslında 25-30 bin liraya kiraya verebiliyorlar. Arada kalan 15-20 bin lira parayı da her ay kendilerine alıyorlar” dedi.

YETKİ BELGESİ OLMALI

Emlakçılık sektöründe yetki belgesi alınması gerektiğine ilişkin detaya önem verirken “Tüm portföylerimiz yetki belgelidir. Bazı ilan siteleri yetki belgesi aramadığı için üye olan herkes ilan verebiliyor” açıklamasını yaptı. (Hürriyet)