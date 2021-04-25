Tatil sezonu açıldı, Ukrayna ve Polonya'dan turistler geliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sürecinde, vatandaşların hijyen ve mesafe kurallarına uygun konaklayabileceği otellere ilgi arttı. Otellerin pandemi döneminde yaşadığı zor günleri bir nebze de olsa rahatlatacak haberler geliyor. Türkiye turizm sezonunun iyi geçmesi için turistik tesislerde çalışanları da aşıda öncelikli gruba aldı ve aşılamalar yapıldı. Sezonun açılmasıyal birlikte turistler de gelmeye başladı.
Türkiye'ye resmi ziyaretten bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ülkesine döndükten sonra Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları sınırlamasını da değerlendirip Ukrayna vatandaşlarına Türkiye'ye tatile gitmeleri çağrısı yaptı. Ukrayna ve Türkiye arasında turist akışının artırılabileceğini belirten Zelenskiy, "Duydunuz, Ruslar, Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye turizmi sınırlayacaklarını söylediler. Bu onların kişisel meselesi. Bizim ise tam tersi, turizmi geliştirmemiz ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
'HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ, ÇALIŞANLARIN AŞILARI YAPILDI'
Bu çağrının ardından Ukrayna'dan turistler gelmeye başladı.Ukrayna ve Polonya'dan ilk turist kafileleri Muğla Marmaris'te koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde tatil yapacak. Turistleri ağırlayacak olan Orka Lotus Otel'in sahibi Turgut Torunoğulları, "Sağlık Bakanlığı bu süreçte bize hep destek oldu, tüm çalışanlarımıza çok kısa bir süre içinde aşı yapıldı. Tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi. Torunoğulları, "2020 yaz döneminde yine ilk biz açmıştık otelimizi. Geçen sene bize bir tecrübe oldu. Eksik yaptığımız her şeyi tamamladık, otelimizdeki tüm misafirlerimizin hijyen ve mesafe kurallarıyla tatillerine devam etmesi için elimizden gelenin en iyisi yaptık, yapacağız. Yurtdışından gelen misafirlerimize ülkemizde sağlık ve rahatlıkla tatil yapabileceklerini göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.