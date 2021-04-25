25 Nisan 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.345 1.10 EURO 10,1900 2.06
USD 8,3790 0.89 ALTIN 478,620 0.44
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tatil sezonu açıldı, Ukrayna ve Polonya'dan turistler geliyor

25 Nisan 2021 Pazar - 12:33 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 12:43

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, vatandaşlarına 'Türkiye'ye tatile gidin' çağrısı yapmıştı. Bu çağrıdan sonra Ukrayna'dan ilk turist kafilesi Marmaris'e geliyor. Turistler Marmaris'te koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde tatil yapacak.


Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sürecinde, vatandaşların hijyen ve mesafe kurallarına uygun konaklayabileceği otellere ilgi arttı. Otellerin pandemi döneminde yaşadığı zor günleri bir nebze de olsa rahatlatacak haberler geliyor. Türkiye turizm sezonunun iyi geçmesi için turistik tesislerde çalışanları da aşıda öncelikli gruba aldı ve aşılamalar yapıldı. Sezonun açılmasıyal birlikte turistler de gelmeye başladı.
 
Türkiye'ye resmi ziyaretten bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ülkesine döndükten sonra  Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları sınırlamasını da değerlendirip Ukrayna vatandaşlarına Türkiye'ye tatile gitmeleri çağrısı yaptı. Ukrayna ve Türkiye arasında turist akışının artırılabileceğini belirten Zelenskiy, "Duydunuz, Ruslar, Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye turizmi sınırlayacaklarını söylediler. Bu onların kişisel meselesi. Bizim ise tam tersi, turizmi geliştirmemiz ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
 
'HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ, ÇALIŞANLARIN AŞILARI YAPILDI'
 
Bu çağrının ardından  Ukrayna'dan turistler gelmeye başladı.Ukrayna ve  Polonya'dan ilk turist kafileleri Muğla Marmaris'te koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde tatil yapacak. Turistleri ağırlayacak olan Orka Lotus Otel'in sahibi Turgut Torunoğulları, "Sağlık Bakanlığı bu süreçte bize hep destek oldu, tüm çalışanlarımıza çok kısa bir süre içinde aşı yapıldı. Tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi. Torunoğulları, "2020 yaz döneminde yine ilk biz açmıştık otelimizi. Geçen sene bize bir tecrübe oldu. Eksik yaptığımız her şeyi tamamladık, otelimizdeki tüm misafirlerimizin hijyen ve mesafe kurallarıyla tatillerine devam etmesi için elimizden gelenin en iyisi yaptık, yapacağız. Yurtdışından gelen misafirlerimize ülkemizde sağlık ve rahatlıkla tatil yapabileceklerini göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER

turist marmaris korona
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.