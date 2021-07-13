Tatil rezervasyonu yapmayanlara kötü haber! Yüzde yüze ulaştı

Tatil rezervasyonu yapmayanları ilgilendiriyor. Yaklaşan bayram tatili nedeniyle tatil bölgeleri bir hayli hareketlendi. Bir çok yerde adım atmak dahi güç. Yaklaşık 1.5 yıldır koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren otellerin büyük çoğunluğunda doluluklar yüzde 100’e yaklaştı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Bayram dönemi için akraba eş dost ve kendi yazlıklarına seyahatlerle birlikte 10 milyon kişinin seyahat etmesini ve 10 milyar TL’lik bir ekonominin oluşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Yaklaşan bayram tatili öncesinde hareketlilik arttı. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir evlerinde kalan insanlar kısıtlamaların olmadığı bayram dönemi için tatil hazırlıklarını hızlandırdı. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarındaki oteller e büyük talep olurken, Anadolu ’nun dört bir tarafına da gidişler hızlandı. Deniz, kum, güneş tatili yapmayacak olanlar Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek için şimdiden yollara düşmeye başladı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram dönemi için akraba, dost ve kendi yazlıklarına seyahatlerle birlikte 10 milyon kişinin seyahat etmesini ve 10 milyar TL’lik bir ekonomin oluşmasını beklediklerini söyledi. İç turizmde beklenen hareketin artarak devam ettiğini ifade eden Bağlıkaya, “Bayram dönemi için tatil süresi de uzayınca talep arttı. İç piyasa için uzun bir tatil fırsatı doğdu. Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan insanlar daha fazla tatile ihtiyaç duymaya başladı. Bu dönemde otellerin yerli turist için ayırdıkları payların tamamen dolacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

EGE’YE İLGİ BÜYÜK

Bayram taleplerinin 10 gün önceden artmaya başladığına dikkat çeken Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise “Sadece bizim bölgemizde değil Türkiye’nin dört bir tarafında hareketlilik yaşanıyor. Otellerin dolukları geçen haftadan itibaren artmaya başladı. Cuma gününden bu yana özellikle Çeşme, Bodrum gibi yerlerde trafik artıyor. Çeşme neredeyse doldu. Bodrum’da da aynı durum yaşanıyor. Sektörün şu andaki en önemli kaynak pazarı yerli turist oldu. Bu haftadan itibaren bölgede boş yer bulmak zorlaştı. Özellikle deniz kenarlarındaki otellerde izolasyon odaları hariç tüm odalar doldu diyebiliriz. İç turizmdeki hareketliliğin ağustos sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

KARADENİZ HAREKETLENDİ

Kısıtlamaların kaldırıldığı 1 Temmuz’dan itibaren Karadeniz bölgesinin hareketlenmeye başladığını vurgulayan Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bayram tatili için de münferit hareket hızlandı. Otobüslerle yapılan kitle turizmleri tam başlamadı ancak yine de gelişler turizmciyi sevindiriyor. Bayram döneminde otellerin kısmen dolacağını söyleyebiliriz. Son 2 yıldır bayram dönemlerinde oteller boş kalıyordu. Ancak bu sene geçen yıla göre daha çok talep var. Bölgede bungalov oteller ve küçük tesisler talep görüyor. Kamp ve karavan turizminde hareketlilik yaşanıyor. Bölgede şu anda Doğu Karadeniz’e ve Orta Karadeniz’e ilgi daha fazla. Eğer koronavirüste yükseliş yaşanmazsa mart nisandan itibaren eski günlere dönmeye başlarız. 2023’te eski rakamlar yakalanır.”

‘TEKNE BULMAK İMKÂNSIZ’

Bayram döneminde en yoğun hareketliliğin yaşandığı alanlardan biri ise yat ve tekne kiralama sektörü oldu. Yat Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu, “Yat ve tekne kiralamaya inanılmaz bir talep var. Gelen talepleri mevcut yatlar karşılamıyor. Bayram dönemi için yat ve tekne kiralamak isteyen yerli turist sayısı arttı. Hatta en büyük yoğunluğu yerli turist oluşturuyor diyebiliriz. Bayramda kalabalık otellere girmek istemeyen yerli turist izole tatil için yat ve tekne kiraladı. 3-4 aile bir araya gelerek tekne ve yat kiralıyorlar. Artık bayram için tekne ve yat bulmak neredeyse imkânsız hale geldi” şeklinde konuştu.

10 BİN OTOBÜS TÜRKİYE YOLLARINDA