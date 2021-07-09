Tatil rezervasyonu yapmayana kötü haber!

Koronavirüs pandemisine ilişkin kısıtlamaların sonlanması ve turizm sezonunun açılmasıyla birlikte oteller de tam doluluk oranları yakalanmaya başladı. Rus turistlerin de gelmesiyle Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki tatil yerlerinde yoğunluklar arttı.

Uzun süredir evlerde kısıtlamalara uymak zorunda kalanlar kendilerini rahat hissetmek için tatil bölgelerine akın etti. Aşılamanın hızla devam etmesi, vaka sayılarının azalması, kısıtlamaların kalkmasıyla yaz sezonu hareketli geçiyor.

Otel yetkilileri bu yılın da geçen yıl gibi geçeceğini, ciroların güçleneceğini belirtti. Ciro alanında Bodrum ’un ilk sıraya yerleşeceğini belirten yetkililer ikinciliği ise Çeşme’nin alacağını öngörüyorlar.

KARAR VEREMEYENLER YAKINLARDAKİ OTELLERE GİDİYOR

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen ancak Ege ve Akdeniz'de oteller dolduğu için yer bulamayan kararsızlar ise İstanbul çevresindeki illerde tatillerini yapmayı tercih ediyor.

STANDART ODA GÜNLÜK 600 EURODAN BAŞLIYOR, YÜZDE 100 DOLU!

Otellerde fiyatların yüksek olmasına rağmen doluluklar yüzde 100’e ulaşmaya başladı. Günlük 600 euro fiyatı olan otelde boş oda bulunmuyor.

Mete Üsküdarlı - Mivara Luxury Resort & Spa Genel Müdürü

Otellerde bayram öncesi yoğunluk ne durumda?

01 Temmuz itibarıyla yasakların kalkması ile beraber bölge genelinde hissedilir şekilde yoğunluk başlamış durumda. Haziran ortasında doluluk oranı %40-45 iken bugün itibarıyla %70-75 doluluğa ulaştık. Yeni hava sahalarının açılması ve tarifeli uçakların eklenmesi ile beraber bu oran her geçen gün daha da artıyor.

Bayram tatili için rezervasyonlar gelmeye devam ediyor mu?

15 Haziran itibarıyla bir ay öncesinden bayram satışlarımızı tamamlamış durumdayız. 15-25 Temmuz arası %100 doluluğu yakaladık. Bayramın bitmesi ile beraber doluluklar %90 seviyelerinde devam edecek. Dünya genelinde kademeli normalleşmeye paralel, kontrollü bir şekilde hava sahaları da açılmaya devam ediyor.

Bayram nedeniyle fiyatlarda bir değişiklik oluştu mu?

Mivara olarak yüksek sezon diye tabir ettiğimiz 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında yıllardır tek bir fiyat politikası uyguluyoruz. Standart bahçe manzaralı odalarımızın fiyatları (oda + kahvaltı) 600 Euro’dan başladığı için ilave bir fark almayı hiçbir zaman düşünmedik.

Turizm sezonu açıldı diyebilir miyiz? Genel anlamda otellere olan talep arttı mı?

2020 yaz sezonunun bire bir aynısını yaşıyoruz diyebiliriz. Geçen sene de bu zamanlarda 15 Haziran itibarıyla Bodrum yoğunlaşmaya başladığı için farklılık gözlemlemiyoruz. En büyük fark nedir derseniz, bir senedir seyahat etmeyen bir kitle bu sene otellerde konaklamaya başladı ve doluluklarımıza %15-20 katkı sağlamış durumda. Mivara açısından Bodrum dinamikleri gereği her ay farklı ülkelerden misafir profili ağırlamaktadır. Haziran ayı daha çok Avrupa lı ve Türk misafirler, Temmuz-Ağustos başta Amerika kıtası olmak üzere, Avrupa, BDT ve Orta Doğu ülkelerinden yoğun talep almaktadır. Eylül ve Ekim ayları tekrar kuzey Avrupa ve BDT ülkeleri ile sezonu tamamlıyor.

Bu sezon turizm sektörü kayıplarını telafi edebilir mi?

Çok az bir kayıpla geçen seneyi aratmayacak şekilde iyi cirolar yapmaya başladık. Özellikle Mivara gibi lüks segmentteki oteller yüksek fiyat ile oda, yiyecek & içecek hizmeti sattığı için bu yılı da mutlu bir şekilde kapatacaktır. Ancak mas turizm yapan büyük işletmelerde durum biraz farklı olacak gibi gözüküyor. Bazı bölgelerde halen açılmayan irili ufaklı oteller bulunuyor. Bugün itibarıyla Antalya %40-45 doluluklarda ilerliyor. Tahminim doluluk ve ciro anlamında Bodrum ilk sırada alacak, Bodrum'u Çeşme takip ediyor olacak.

Hediye Güral Gür NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı

Otellerde bayram öncesi yoğunluk ne durumda?

Güney sahillerinde rağbet şu anda daha yoğun durumda. İstanbul'a yakın oteller olarak görebileceğimiz Sapanca bölgesi ve Afyon özelindeki kendi tesislerimizde de yoğunluk yavaş yavaş artıyor. Bayrama yakın dönemde bu talebin daha hızlanacağını düşünüyoruz. Şu anda Antalya'daki tesisimiz NG Phaselis Bay'i satışa kapatmış durumdayız, rezervasyonlarımız doldu. Diğer tesislerimiz için de son anda karar verecek misafirlerimizle birlikte satışın yükseleceğini düşünüyoruz.

Bayram tatili için rezervasyonlar gelmeye devam ediyor mu?

Evet ediyor. Özellikle İstanbul'dan uzun süre uzaklaşamayacak misafirlerimiz son dakika bayram planlarını netleştireceklerdir.

Bayram nedeniyle fiyatlarda bir değişiklik oluştu mu?

Bayrama özel fiyat çalışması yapılıyor. Çünkü özel paketler sunuluyor ve bu paketler bazı ilave hizmetleri de barındırıyor. O nedenle fiyatlar konusunda biraz farklılık oluyor.

Turizm sezonu tam anlamıyla açıldı diyebilir miyiz? Genel anlamda otellere olan talep arttı mı?

Yurt içindeki pazarda sınavların bitmesi ve okulların kapanmasıyla yerli misafirimiz için sezon tam anlamıyla açıldı. Yabancı misafirler için de uçuşların açılması bizim için önemliydi. Özellikle Rusya ve Almanya bizim için kritik pazarlardı. Rusya'nın açılmasıyla çok sevindik ama Rusya'nın kendi içinde yaşadığı vakaların artışı problemi henüz beklenen artışı maalesef sağlamadı. Yavaş yavaş bir artış söz konusu. Almanya'dan da Rusya'da olduğu gibi olumlu bir haber halen bekliyoruz. Şu anda Rusya'da vakaların yüksek olmasının tabii ki etkisi oluyor. Resmi makamlar bu konuda ne düşünüyorlar henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ama bildiğim kadarıyla bakanlığımız, sağlık bakanlığı ve bilim kurulu ile sürekli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Ülkemizde de vakaların artmaması için gerekli önlemleri her zaman alacaklardır. Bu anlamda belki Rusya'daki artış devam ederse Rus misafirlere bir sınır getirilmesi konusu da gündeme gelebilir. 22 Haziran'da sınırların açılmasıyla biz ciddi bir yükselme bekliyorduk ama vakaların artması maalesef beklenen artışı getirmedi. Ama 22 Haziran öncesine göre Rus misafir gelişi daha yüksek. Genel olarak talep arttı ama tabii ki Güney'de işler daha iyi.

Bu sezon turizm sektörü kayıplarını telafi edebilir mi?

Kayıpları telafi edebilecek bir sezon olarak görmek yanlış olur ancak yaraları bir nebze olsun sarabilir. Aşılanmaların artmasıyla birlikte önümüzdeki sezon için biz daha umutluyuz. Normalde Güney'de sezon Nisan'da başlar, Kasım gibi de biter. Biz şu an sezonun iki ayını kaybettik. İnsanların çok bunalması nedeniyle belki sezonun aralık – ocak aylarına kadar uzaması söz konusu olabilir.

Sektör pandemi döneminde çok darbe aldı. Bu açığı kısa sürede tamamen kapatamayız belki ama eskiye nazaran yaraların sarılacağı bir sezon olacağını düşünüyorum.

Kısa çalışma ödeneği de 1 Temmuz itibarıyla kalktı. O anlamda da işletmecilerin sıkıntıları büyüyecek. Dolayısıyla ne kadar çok iş yapabilirlerse yaralarını o kadar sarabilecekler. Bugüne kadar yapılan yardımlar hep tüm sektörleri kapsayan yardımlar oldu. Açıklamalarda da hep dinliyoruz, turizm sektörü dışında sektörler canlanmaya başladı. Turizm sektörü maalesef hala sıkıntılar yaşıyor. Dolayısıyla belki sektör bazlı yardımlar, ekstra teşvikler açıklanabilir. KDV'nin yüzde bir olarak uygulanması bir ay daha uzatıldı. Bunun gibi destekler devam ederse sektör için çok iyi olur.