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Tatil planı yapanlara kötü haber! Resmen açıklandı, yüzde 100...

AA |  09 Temmuz 2021 Cuma - 22:27 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 22:27

Tatil planı yapanları üzen haber. Rezervasyonların neredeyse tamamı doldu. Turizm merkezi Antalya'da özellikle salgın sürecinde yoğun ilgi gören ve izole tatil imkanı sunan villalarda, Kurban Bayramı için doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı.


Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik  kentleri, mağaraları, koyları ve lüks tesisleriyle ünlü Antalya, özellikle son  yıllarda villa turizmi ile de ön planda.
 
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  sürecinde sakin ve izole tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği villalara bayram  tatili için de ilgi arttı.
 
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi ve Kaş ilçesi Kalkan bölgesinde deniz  ve doğayla bütünleşen villalarda Kurban Bayramı tatili için doluluk oranı yüzde  99'a ulaştı.
 
Daha çok aile ve arkadaş gruplarının uzun süreli tatil için tercih  ettiği villalarda misafirlere, jakuziden spor salonlarına, açık ve kapalı yüzme  havuzlarından hamam ve saunaya her türlü imkan sağlanıyor.
  
"Villa kiralarken dikkatli olun" uyarısı
 
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı  Rıza Perçin, AA muhabirine, villa turizmi için kiralama yaparken dikkatli  olunması uyarısında bulundu.
 
Salgınla villaların daha da öne çıktığını aktaran Perçin, "Özellikle  salgından sonra izole tatil yapmak isteyen yerli turistlerin bayram için de  talebi çok fazla. Villa kiralamayla ilgili dolandırıcılık şikayetleri ve  tatilcilerin mağduriyetleri olabiliyor." dedi.
 
Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet  Turhan da villa turizmine her geçen gün talebin arttığını söyledi.
 
Kurban Bayramı öncesi ve sonrası için de yoğunluk olduğunu vurgulayan  Turhan, "15 Eylül'e kadar neredeyse villalarda hiç boş yer yok. Ancak iptal ya da  iade olursa müşterilerin talebini karşılayabiliyoruz. Onun dışında maalesef yer  yok. Villalar dolu. 15 Eylül sonrasına taleplere cevap verebiliyoruz.  Kısıtlamalar kalkınca tatil için müthiş talep oldu." diye konuştu.
 
"Her bütçeye uygun villalarımız var"
 
Kalkan'da villa turizmi hizmeti veren bir firmanın sahibi Fatih Ünal  da salgınla birlikte "izole tatil" ve "villa tatili" kavramlarının oluştuğunu  kaydetti.
 
Kaş'ta villalara özellikle son iki yıldır yoğun talep aldıklarını  aktaran Ünal, "Bayramda Kaş, Kalkan ve çevresindeki mahallelerde villalar yüzde  99 doluluk oranına ulaştı. Bölgeye gelen misafirlere güzel bir tatil  yaşatacağız." ifadelerini kullandı.
 
Villanın durumuna ve kapasitesine göre fiyatların değiştiğine işaret  eden Ünal, her bütçeye uygun fiyatta villa olduğunu anlattı.
 
Ünal, villalarda özel havuz, hamam, sauna, sinema odası, açık hava  jakuzi, çocuklar için eğlence alanları olduğuna dikkati çekerek, "Balayı  villaları ve geniş aile villaları mevcut. Bunların haftalık fiyatı 24 bin 950  lira. Fiyatlar, eylül-ekim döneminde daha uygun hale geliyor." şeklinde konuştu.
 
Seyahat acentesi sahibi Şakir Efeoğlu da bölgede cip safari, tekne  turu, dalış, villa ve otel konaklamalarında yoğunluk yaşandığını vurguladı.
 
Turizmci olarak yoğunluktan memnun olduklarını belirten Efeoğlu, bu  yoğunluğun kasımın son haftasına kadar süreceğini düşündüklerini ifade etti.

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