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Tatil mekanları tıklım tıklım doldu, nüfus 5 kat arttı! İzinler iptal...
Normalleşme sonrası tatil patlaması yaşanıyor. Kış nüfusu 123 bin olan Marmaris’in nüfusu Kurban Bayramı sürecinde 5 kat arttı. Yaşanacak tatilci yoğunluğu nedeniyle ilçede, bayram süresince belediye çalışanlarının izinlerini de iptal edildi.
9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi Marmaris ve turistik kırsal mahallerinde tatilci yoğunluğu oluştu. Pandemi nedeniyle araçlarıyla gelmeyi tercih eden tatilciler, konaklama tesislerinin otoparkları dolunca yol kenarlarına park etti.