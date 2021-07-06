Tatil keyfi kabusa dönüşmesin! Çocuklu tatilin 9 püf noktası!

Bir buçuk yıldır devam eden pandemi sürecinde online eğitim nedeniyle günlerinin büyük bölümünü evde geçiren çocuklar, tatili dört gözle bekliyor. Peki çocuklu ve bebekli aileler tatillerini sağlıklı ve keyifli geçirmek için nelere dikkat etmeli? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Armağan Oğuz anlatıyor.

Okulların kapandığı, yaz sıcaklarının iyice bastırdığı bugünlerde pek çok kişi tatil planları yapıyor, valizler hazırlanıyor. Özellikle de bir buçuk yıldır devam eden pandemi sürecinde online eğitim nedeniyle günlerinin büyük bölümünü evde geçiren çocuklar, tatili dört gözle bekliyor.

Peki çocuklu ve bebekli aileler tatillerini sağlık lı ve keyifli geçirmek için nelere dikkat etmeli? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Armağan Oğuz “Güneş yanıklarından besin zehirlenmelerine dek birçok faktör önlem alınmadığında yaz tatilinin hastanede geçirilmesine neden olabiliyor. Bu nedenle anne babalar yaz tehlikelerine karşı bazı basit önlemlere dikkat ederek tatilin sağlıklı, konforlu ve keyifli geçirilmesini sağlayabilirler” diyor.

Dr. Armağan Oğuz tatil keyfinin kabusa dönüşmemesi için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

1- SIK SIK SU İÇİRİN

Sıcak havalarda vücut normalden fazla terleyerek sıvı kaybettiği için, çocuklara sık sık su içme alışkanlığı kazandırmak çok önemli. Vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koyacak en sağlıklı içecek sudur.

2- BESİN HİJYENİNE DİKKAT EDİN

Yaz aylarında ishalde artış gözleniyor. Bu nedenle çocukların içtikleri suya, yedikleri yemeklere ve el temizliklerine özen göstermesi çok önemli. Pişmemiş gıdalar ishal için en tehlikeli gıdalardır. Tatilde kaynağını bilmediğiniz ve temizliğinden emin olmadığınız gıdaları çocuklarınıza yedirmeyin. Eğer gideceğiniz tatil yöresine yönelik önceden beslenme ve enfeksiyonlar ile ilgili uyarılar olduysa bunlara kulak verin. Yanınıza kolay bozulmayacak gıdalar alın.

3- BÖCEK ISIRIKLARINA KARŞI ÖNLEM ALIN

Çocuğunuzu böcek ısırmalarından korumak için bitkisel içerikli spreyler kullanmak ve gece için yatağının üzerine cibinlik kurmak kaşıntılı bir gün geçirmesine engel olabilir. Eğer akrep ve kene gibi bir böcek ısırdıysa mutlaka acil servise başvurmak gerekir. Isıran böceği yakalayabildiyseniz bir kap içerisinde böceğin doktora gösterilmesi, tedavi sürecine katkıda bulunacaktır.

4- BU SAATLERE DİKKAT EDİN!

Bebeğinizi ve çocuğunuzu güneşin zararlı ışınlarından korumak şüphesiz son derece önemli. Bunun için güneş kremi kullanmaya özen gösterin. Ayrıca sıcak yaz günlerinde, güneş ışınlarının dik geldiği 11:00-16:00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz bırakmamaya dikkat edin. Özellikle güneşe maruz kalan omuz, ense ve boyun gibi vücut alanlarını kıyafetle, kafasını şapka ile koruyun.

5- SAĞLIK HİZMETİ VAR MI ÖĞRENİN

Dr. Armağan Oğuz “Bebekli ve çocuklu olan bütün aileler, tatil planı yaparken, gidecekleri yerde sağlık hizmeti sunan bir kuruluş olup olmadığını kontrol etmelidir. Tedbiri elden bırakmayın” diyor.

6- PAMUKLU KIYAFET GİYDİRİN

Özellikle yaz sıcaklarında bebeklerde ter kanallarının tıkanması sonucu isiliğe çok sık rastlanıyor. Bu nedenle bebeğinizin sık sık cildini serinletmeniz, kıyafet seçiminde görsellikten ziyade yumuşak, pamuklu ve ince giysiler olmasına dikkat etmeniz büyük önem taşıyor.

7- ALERJİ İLAÇLARINI UNUTMAYIN

Özellikle yaz aylarında alerjik durumlar ile sık karşılaşılabileceğinden dolayı çocuğunuzun alerjisi varsa kullandığı ilaçları yanınıza almayı unutmayın. Bebeğinize daha önceden hiç tattırmadığınız bir gıdayı, ilk defa tatilde denemekten kaçının.

8- İSHAL OLURSA DAHA FAZLA SU İÇİRİN

El ve besin hijyenine ne kadar dikkat etseniz de yaz aylarında ishale çok sık rastlandığından böyle bir durumda telaşa kapılmayın. Zaten sıcak havalar nedeniyle sıvı kaybeden bebeğinize ve çocuğunuza sık sık su içirin. Vücudunun susuz kalmamasına dikkat edin. Suyun mümkünse cam şişe olanını tercih edin. Patates, elma, muz ve yoğurt gibi gıdalar yedirin. Çok yağlı ve çok şekerli gıdaların ishalini arttıracağını unutmayın. İshal tedavisinde antibiyotik fayda yerine zarar verdiğinden gelişigüzel ilaç vermeyin. Emziriyorsanız, yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmeniz bebeğiniz için çok önemli. Bol bol su tüketmeyi ihmal etmeyin.

9- TATİLDE ESNEKLİK SAĞLAYIN

Dr. Armağan Oğuz “Rutinler, rutin günlerde kalsın! Şimdi, hem çocuğunuzun hem sizin uzun süredir heyecanla beklediği tatildesiniz. Günlük rutinlerinize uymaya çalışmak hem sizi yoracak hem de çocuğunuzu tamamen yeni ve eğlenceli bir ortama geldiği için kurallara uymak istememeye itecektir. Çatışmaya girmeyin, aksine birlikte bol bol eğlenip gülerek tatilin keyfini çıkarın” diyor.