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Tatil için Türkiye’ye gelmişti bir anda yere yığıldı! 10 yaşındaki Nira Akyürek'ten acı haber geldi...

Tatil için Türkiye’ye gelmişti bir anda yere yığıldı! 10 yaşındaki Nira Akyürek'ten acı haber geldi...