Tatil günleri belli oldu! 2021 yılında 40 gün...

2021 yılında çalışanların ne kadar tatil yapacağı hesaplandı. Önümüzdeki yıl mayıs ve temmuz aylarında dini bayramları resmi tatillerle birleştirenler, 16’şar güne kadar tatil yapabilecek. Gezginler, yıl genelinde ise hafta sonlarını tatillerle birleştirerek 6,5 gün izinle 40 gün tatil yapılabilecek.

Pandemi yüzünden geçtiğimiz yaz dilediği gibi tatil yapamayanlar için 2021 yılı yazı güzel tatil seçenekleri sunuyor.

Bol bol tatil yapma fırsatı

Yeni yılın tatil planlamasına göre; Mayıs ve Temmuz aylarında bol bol tatil yapma fırsatı doğacağını belirten Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “Yeni yıla 1 Ocak Cuma günü yılbaşı tatili ile giriyoruz. 23 Nisan Cuma günü, hafta sonu ile birleştirilip yakın yerlere tatile çıkılabilir. 2021’de Mayıs ayı tatil açısından çok zengin, birleştirme yapacaklar için ayın yarısı tatille geçebilir. Ramazan Bayramı tatili 12 Mayıs Çarşamba Arife günüyle başlıyor. Önceki 2,5 gün izin alıp hafta sonlarıyla birleştirilebilir. Sonraki hafta 19 Mayıs tatili çarşamba gününe denk geliyor. 17 Mayıs Pazartesi ve 18 Mayıs Salı günü için de 2 günlük izin alarak, toplamda sadece 4,5 gün izinle 10 güne kadar uzayan bir bayram tatili yapılabilir. Hatta 20-21 Mayıs için de izin alırsanız toplamda 6,5 gün izinle 16 günlük bir tatile çıkabilirsiniz” dedi.

Temmuz’da 4,5 gün izinle 16 gün tatil fırsatı

Temmuz ayının da Mayıs ayı gibi bol tatil fırsatı doğurduğuna dikkat çeken Hacıbayramoğlu, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembeye denk düşüyor, cuma günü izin alıp hafta sonu ile birleştirebilirsiniz. 19 Temmuz yani hemen sonraki pazartesi günü de Kurban Bayramı’nın arife günü. Dolayısıyla cuma tam gün ve pazartesi yarım gün izin alarak toplamda 1,5 gün izinle 11 gün; 12, 13 ve 14 Temmuz için de izin alıp toplam 4,5 gün izinle de 16 gün tatil yapılabilir. Böylece yazın en güzel zamanı olan Temmuz ayı için güzel bir tatil fırsatı doğuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise pazartesi günü. Yılın son tatil fırsatı 29 Ekim ise cuma gününe denk düşüyor. 28 Ekim Perşembe yarım gün böylece yarım günlük izinle 4 günlük seyahat yapılabilir” açıklamasını yaptı.

Bayram tatilinizi erken planlayın

Bayram tatillerine yaklaştıkça uçak ve otobüs bileti alımlarında yoğunluk yaşandığını bunun da fiyatlara etki ettiğini belirten Hacıbayramoğlu, “Mayıs ve Temmuz ayları için tatil planınızı önceden yaparsanız ve bilet almak için erken davranırsanız uygun fiyatlı bilet bulabilirsiniz. Uçak biletlerini Enuygun Bilet İptal Güvencesi ile satın alanlar, olası iptal durumlarında bilet tutarının yüzde 90’ını iade alabilirler.” yorumunu yaptı.

İşte 2021 yılındaki tatil günleri

Yılbaşı 1 Ocak Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cuma

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı (12 Mayıs Arife)

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 19 Temmuz (Arife)

Zafer Bayramı 30 Ağustos Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Perşembe