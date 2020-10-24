Tatil cennetinde tedirgin eden görüntü! 1 metre, 6 kilo, zehirli...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir amatör balıkçı, 1 metre uzunluğunda, 6 kilogram ağırlığında zehirli balon balığı avladı. Görenleri şaşkına çeviren ve istilacı olarak bilinen balık, tedirgin etti.

Bodrum'da yaşayan ve yaklaşık 25 yıldır denizlerde amatör olarak avlanan avukat Göray Karadut, (58), teknesiyle açıldığı Çavuş Adası mevkisinde balık avlamak için suya daldı. Denizin 18 metre derinliğinde balon balığı gören Karadut, zıpkınla bir metre uzunluğunda, 6 kilogram ağırlığında balon balığını avladı. Balığı görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da tedirgin oldu.

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