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Tataristan'da uçak düştü: Çok sayıda ölü var...

AA |  10 Ekim 2021 Pazar - 11:01 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 12:07

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü.


Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçü  taşıyan L-410 model uçağın düşmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği  bildirildi.  Rus basınının Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı  haberlere göre, Tataristan’da Minzele şehri yakınında bulunan havaalanından sabah  saatlerinde çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 23 kişiyi taşıyan uçak havalandıktan  kısa bir süre sonra düştü.
 Uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 16 kişi yaşamını  yitirdi, 7 kişi yaralandı. Olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.  Uçağın bir havacılık kulübüne ait olduğu belirtildi.
 

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Tataristan uçak düştü paraşütçüler
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